Consecuencias psicológicas del acoso: el análisis de La Reini y Hernán Bloquero

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- Expertos advierten que los episodios de acoso pueden tener serias repercusiones psicológicas, en el contexto de la reciente denuncia de Sofía "La Reini" Gonnet, quien ahora cuenta con un botón antipánico y protección personal. Por su parte, su ex pareja, Homero Pettinato, también ha tomado medidas de seguridad tras recibir amenazas de Hernán Di Carlos, conocido como "Hernán Bloquero".

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, la psicóloga y perfiladora criminal Sonia Nanni explicó que no hay una única razón que explique por qué una persona puede desarrollar una intensa fijación hacia una figura pública, señalando que múltiples factores pueden influir, incluyendo el vínculo parasocial.

Según Nanni, este vínculo se forma cuando una persona siente que conoce íntimamente a alguien a quien sigue a través de medios como la televisión o las redes sociales, aunque en realidad el vínculo es unilateral. La especialista añadió que las redes sociales amplifican esta percepción al ofrecer acceso constante a la vida de las figuras públicas, lo que permite a los seguidores conocer aspectos íntimos de sus vidas.

La psicóloga advirtió que la admiración puede transformarse en una fijación cuando comienza a ocupar un lugar central en la vida de una persona, generando una necesidad persistente de contacto, dificultades para aceptar la falta de reciprocidad y una interpretación distorsionada de las interacciones.

"Psicológicamente, podemos intentar entender los factores detrás de ciertas conductas, pero eso no significa que se justifiquen", subrayó Nanni, quien enfatizó que los contactos no deseados, la creación de nuevas vías de comunicación tras un bloqueo, las amenazas o intentos de acercamiento físico deben ser evaluados según el riesgo que representan.

La psicóloga aclaró: "Cuando ocurren contactos no deseados o amenazas, ya no se trata solo de admiración por una figura pública", sino que son conductas que requieren atención por el potencial peligro que implican, sin que el diagnóstico de un trastorno mental justifique la violencia.

Previamente, Hernán Bloquero había manifestado estar "enamorado" de La Reini, llegando a tatuarse su nombre en varias ocasiones. Nanni destacó que una persona puede experimentar emociones reales, aunque la relación que imagina no sea correspondida. Para que exista un vínculo amoroso genuino, es esencial que haya reciprocidad, consentimiento y reconocimiento mutuo.

La especialista explicó que algunas personas pueden seguir a una figura pública durante años, conocer detalles de su vida y sentir una cercanía emocional que, en realidad, es unilateral. "El problema surge cuando esos sentimientos no respetan la realidad y los límites del otro", advirtió.

Nanni propuso que se debe llevar a cabo una evaluación interdisciplinaria para abordar estas situaciones. "Es fundamental determinar qué le ocurre a la persona, cómo comprende sus propias conductas y si puede reconocer los límites del otro, así como evaluar el riesgo actual para sí misma o para terceros", indicó.

La psicóloga concluyó que quienes han sufrido acoso o persecución sostenida pueden enfrentar consecuencias psicológicas significativas, aunque esto no implica que necesariamente desarrollen un trastorno. Una de las características del acoso persistente es la incertidumbre, ya que la víctima no sabe cuándo se producirá el próximo contacto o si la situación puede escalar.

Entre las posibles consecuencias se encuentran el miedo, la ansiedad, problemas para dormir, pensamientos recurrentes, irritabilidad y dificultades para concentrarse. También puede presentarse hipervigilancia, donde la persona se vuelve excesivamente atenta a su entorno, alterando sus rutinas para sentirse segura.

Nanni agregó que lugares que antes eran cotidianos pueden ser percibidos como amenazantes, lo que puede llevar a cambios significativos en la vida diaria de la persona, como evitar ciertos espacios o modificar horarios. "Sofía Gonnet ha comunicado que está acompañada las 24 horas por su padre, además de contar con custodia personal, y Homero Pettinato ha manifestado lo mismo públicamente; esto indica una pérdida de libertad subjetiva", concluyó.