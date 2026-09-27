Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 27°, lo que refleja un clima agradable. La humedad se encuentra en un 33%, lo que contribuye a la comodidad del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1011 hPa.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin previsión de lluvias. La visibilidad seguirá siendo excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El lunes 28 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 29, las temperaturas oscilarán entre 11° y 19°, con cielos nublados. El miércoles 30, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 22°. Para el jueves 1 de octubre, se prevé un clima nublado, con mínimas de 13° y máximas de 22°. Finalmente, el viernes 2 de octubre, las temperaturas subirán a un rango de 16° a 29°, con cielos parcialmente nublados.