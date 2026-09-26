Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand a una semana de su nueva internación
La conductora reemplazó nuevamente a su abuela en "La noche de Mirtha" y aseguró que evoluciona bien. El último parte del Sanatorio Mater Dei indicó que mejoró de su cuadro respiratorio y avanzó con la kinesiología.
26/09/2026 | 23:57Redacción Cadena 3
FOTO: Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand.
Juana Viale volvió a conducir este sábado La noche de Mirtha, por Canal 13, mientras Mirtha Legrand continúa internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.
Al comenzar el programa, la conductora se refirió a la evolución de su abuela y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, expresó.
Con humor, Juana agregó: “Así que, abuelita, me muevo lentamente. Ya tú sabes”.
En la emisión participaron el actor y comediante Agustín “Rada” Aristarán, la actriz Cecilia Dopazo, el cantante CAE y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.
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El viernes, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico en el que informó que Legrand se encuentra “muy bien de su cuadro respiratorio” e incrementó la actividad física junto al equipo de kinesiología.
La conductora seguirá internada hasta completar su recuperación y poder retomar sus actividades diarias. Si no hay cambios en su evolución, el próximo comunicado se conocerá el lunes.
Legrand fue internada nuevamente por un cuadro compatible con neumopatía, un término médico general que refiere a enfermedades que afectan los pulmones y no equivale necesariamente a una neumonía.
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La salud de la conductora. Difundieron el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su salud tras la internación
La conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía.
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Lectura rápida
¿Quién condujo La noche de Mirtha el sábado? Juana Viale condujo el programa.
¿Desde cuándo está internada Mirtha Legrand? Desde el 18 de septiembre.
¿Qué informó el Sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Legrand? Que se encuentra “muy bien de su cuadro respiratorio” y ha incrementado su actividad física.
¿Qué condición médica tiene Mirtha Legrand? Un cuadro compatible con neumopatía.
¿Cuándo se dará a conocer el próximo comunicado sobre Legrand? Se conocerá el lunes si no hay cambios en su evolución.