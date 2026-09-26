Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand a una semana de su nueva internación

FOTO: Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand.

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Juana Viale volvió a conducir este sábado La noche de Mirtha, por Canal 13, mientras Mirtha Legrand continúa internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

Al comenzar el programa, la conductora se refirió a la evolución de su abuela y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, expresó.

Con humor, Juana agregó: “Así que, abuelita, me muevo lentamente. Ya tú sabes”.

En la emisión participaron el actor y comediante Agustín “Rada” Aristarán, la actriz Cecilia Dopazo, el cantante CAE y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.

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El viernes, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico en el que informó que Legrand se encuentra “muy bien de su cuadro respiratorio” e incrementó la actividad física junto al equipo de kinesiología.

La conductora seguirá internada hasta completar su recuperación y poder retomar sus actividades diarias. Si no hay cambios en su evolución, el próximo comunicado se conocerá el lunes.

Legrand fue internada nuevamente por un cuadro compatible con neumopatía, un término médico general que refiere a enfermedades que afectan los pulmones y no equivale necesariamente a una neumonía.

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