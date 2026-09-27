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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Este domingo 27 de septiembre, Mendoza presentará un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre 17° y 26°. La humedad será del 32% y el viento soplará a 3 m/s.

27/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima soleado en Mendoza para el domingo 27 de septiembre

FOTO: Clima soleado en Mendoza para el domingo 27 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 32%, lo que proporciona un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en un 32%, lo que contribuirá a un día agradable y soleado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza mostrarán un cambio en las condiciones climáticas. Para el lunes 28 de septiembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El martes 29, la temperatura oscilará entre 12° y 18°, con cielos parcialmente nublados. El miércoles 30, el clima mejorará con una mínima de 11° y una máxima de 22°, bajo un cielo despejado. El jueves 1 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 25°, también con nubes.

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