La nueva máscara de PNOE promete pruebas de aliento de calidad de laboratorio en forma autónoma

PNOE, una startup con sede en Malden, Massachusetts, se prepara para lanzar su nueva máscara de análisis de aliento el próximo 1 de octubre. Este dispositivo, que antes tenía un diseño que recordaba a un villano de cómic, ha sido rediseñado para permitir que los usuarios realicen pruebas de forma autónoma. Según su cofundador y CEO, Apostolos Atsalakis, los usuarios solo deben colocarse la máscara, presionar un botón y respirar durante ocho minutos.

Este cambio es significativo, ya que el modelo anterior requería un operador entrenado, limitando su uso a instalaciones específicas. Con la nueva versión, los centros de fitness y posiblemente incluso las farmacias podrían ofrecer este servicio, aumentando así su accesibilidad.

La tecnología detrás de PNOE no es nueva; el análisis de gases en el aliento ha sido utilizado durante más de un siglo para evaluar el rendimiento físico. Sin embargo, el enfoque de PNOE busca democratizar esta tecnología, ofreciendo un dispositivo portátil que proporciona resultados precisos junto con recomendaciones personalizadas basadas en la información obtenida.

El test de PNOE captura 23 biomarcadores, incluyendo el VO2 max y la tasa metabólica en reposo, métricas que ofrecen información valiosa sobre la salud y el rendimiento físico. Atsalakis argumenta que estas mediciones son más informativas que los análisis de sangre tradicionales, ya que pueden ayudar a determinar las necesidades calóricas y los métodos de entrenamiento más adecuados para cada individuo.

El momento de este lanzamiento es oportuno, dado el creciente interés en el VO2 max y su relación con la longevidad. Atsalakis considera que esta métrica es un indicador clave de la salud y la longevidad humana, y espera que su empresa pueda contribuir a un mayor bienestar general a través de sus datos.

La nueva máscara es más compacta y confiable que su predecesora, diseñada en colaboración con Design Group Italia, y permite que los componentes electrónicos se separen de la máscara de silicona, lo que facilita su uso por múltiples personas.

Es importante destacar que, a pesar de sus aspiraciones clínicas, PNOE no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y se posiciona como un dispositivo de bienestar, similar a una balanza. Atsalakis aclara que no se pueden hacer recomendaciones médicas basadas en sus resultados.

La compañía, que ha recaudado aproximadamente 22 millones de dólares hasta la fecha, está en proceso de expansión, vendiendo sus dispositivos a gimnasios y otras instalaciones en EE. UU., Europa y América Latina. Con un crecimiento anual superior al 100%, PNOE espera captar aún más atención en el mercado de la salud y el bienestar.

Por último, Atsalakis indica que la empresa planea realizar una ronda de financiación Serie B en los próximos seis a doce meses, buscando llevar su innovadora máscara a más usuarios, mientras continúa navegando por el creciente interés en la salud y el rendimiento físico.