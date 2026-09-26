Dura sanción de la FIA a Colapinto por el choque que provocó en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto recibió una sanción de cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera por el accidente que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo consideraron "total o predominantemente responsable" de la colisión con su compañero Pierre Gasly, que también perjudicó a Lando Norris.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante el reinicio de la competencia tras el retiro del auto de seguridad. El argentino intentó avanzar por el interior de la primera curva del circuito de Bakú, pero no logró controlar su Alpine y golpeó el lateral izquierdo del monoplaza de Pierre Gasly.

Como consecuencia del impacto, el francés perdió el control y chocó contra el McLaren de Norris. Ambos abandonaron de inmediato, mientras que Colapinto tampoco pudo continuar.

/Inicio Código Embebido/

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



?? #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PTF5NX0vkZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

/Fin Código Embebido/

Para determinar la responsabilidad, los comisarios revisaron las imágenes de video, los registros de tiempos y las cámaras a bordo de los autos.

En su informe, señalaron que el argentino "frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada".

También descartaron aplicar un criterio más flexible por tratarse de un reinicio posterior a la intervención del auto de seguridad. Según su análisis, no hubo participación de otro piloto que justificara una consideración diferente sobre la responsabilidad de Colapinto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La sanción prevista para la infracción era de 10 segundos, pero el argentino no pudo cumplirla durante la carrera porque debió abandonar. Por ese motivo, los comisarios la convirtieron en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de la siguiente competencia.

La decisión se tomó en función del artículo B1.9.6.(e) del Reglamento de Fórmula 1 2026 de la FIA. La penalización afectará su ubicación de largada respecto del puesto que consiga en la clasificación.

Colapinto deberá cumplir el castigo el próximo fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia, donde se disputará la siguiente fecha del campeonato, del 2 al 4 de octubre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-