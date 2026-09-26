¡Gritalo, Canalla! Reviví los goles de la victoria de Rosario Central ante Estudiantes
Con 2 goles de Ángel Di María y Julián Fernández, el "Canalla" venció 3-0 al "Pincha", y se consagró en la Supercopa Internacional. Volvé a escuchar el relato de Emmanuel Greco en Cadena 3 Rosario.
26/09/2026 | 19:22Redacción Cadena 3 Rosario
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Audio. 1° gol de Rosario Central a Estudiantes (Di Maria) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3
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Audio. 2° gol de Rosario Central a Estudiantes (Di Maria de penal) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3
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Audio. 3° gol de Rosario Central a Estudiantes (Julián Fernández) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3