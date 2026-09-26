Riesgo país: los factores que explican la suba por encima de los 600 puntos

El riesgo país argentino extendió su escalada por décima rueda consecutiva y volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos, un umbral que no superaba desde el 7 de abril. Al mediodía alcanzó un máximo de 628 unidades, el nivel más elevado desde el 30 de marzo.

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de plazo comparable. El 7 de julio había marcado su mínimo de 2026, con 403 puntos básicos, pero desde entonces acumuló una suba cercana a los 200 puntos, equivalente a casi el 50%.

La escalada responde a una combinación de factores internacionales y locales. Entre los externos, sobresale el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que volvió a superar el 5% anual por primera vez desde 2007. Ese nivel eleva el atractivo de los activos considerados seguros y reduce el flujo de capitales hacia los mercados emergentes.

También pesan la tensión geopolítica global y el encarecimiento del petróleo, que este año volvió a operar por encima de los US$100 por barril. A eso se suma la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense continúe elevando las tasas de referencia ante la persistencia de la inflación. Las tasas más altas fortalecen al dólar, encarecen el crédito y pueden desacelerar la actividad mundial.

En el plano local, los inversores siguen con atención la capacidad de Argentina para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos años. Para 2027, las necesidades de divisas por pagos de deuda soberana a acreedores privados y organismos multilaterales superan los US$21.000 millones.

La cautela también se vincula con el menor ritmo de compras de dólares del Banco Central en el mercado de cambios. El volumen de reservas líquidas es una referencia central para evaluar la capacidad de pago de los compromisos en moneda extranjera.

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A la vez, el mercado observa la debilidad de la actividad en sectores intensivos en empleo, como la construcción, la industria y el consumo, y su posible impacto social. La preocupación apunta a que un deterioro de esas variables pueda condicionar la continuidad del programa económico ante las elecciones presidenciales de 2027.

Un riesgo país por encima de los 600 puntos, sumado a rendimientos cercanos al 5% para los bonos del Tesoro estadounidense, implicaría que Argentina debería ofrecer una tasa cercana al 11% anual para volver a emitir deuda en los mercados internacionales. Ese costo resulta prohibitivo por el peso de los futuros pagos y, en los hechos, mantiene al país alejado del financiamiento voluntario.

Sin acceso al mercado, el Gobierno debe afrontar con dólares propios los vencimientos de capital e intereses de deuda.

Los analistas de Mills Capital consideraron que la suba del indicador "refleja una combinación de factores externos e internos". "A los factores idiosincráticos de Argentina se sumó un contexto internacional más desafiante, marcado por la situación geopolítica y la suba de las tasas americanas, que afecta especialmente a los mercados emergentes", señalaron.

La consultora aclaró que no interpreta el movimiento como un cambio necesariamente vinculado con los fundamentos de la economía argentina, sino como "un momento de mayor volatilidad" en el que el mercado exige una prima de riesgo más alta. En ese sentido, destacó como factores de sostén la acumulación de reservas, el superávit fiscal y la mejora del frente externo.

"Hacia adelante, la evolución del riesgo país va a depender de que estos fundamentals se mantengan y de cómo se despejen las incertidumbres políticas", indicaron desde Mills Capital. Según su análisis, si el escenario internacional se normaliza y Argentina mantiene mejoras en sus variables fundamentales, parte de la prima de riesgo podría volver a comprimirse.

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Desde IEB remarcaron que la economía de Estados Unidos "sigue mostrando fortaleza", aunque advirtieron que la tasa a 10 años del Tesoro superó otra vez el 5% y que la probabilidad de una nueva suba de la Fed en octubre alcanza el 64%. "El dólar se fortalece y castiga a emergentes", afirmaron.

Para IEB, el impacto en Argentina se concentra en el riesgo país y en la valuación de los activos, mientras el tipo de cambio, las tasas, las reservas y la inflación se mantienen controlados por el ancla fiscal. Con un mercado local tranquilo, sostuvieron, la atención comienza a trasladarse hacia el escenario político de 2027.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló en diálogo con Infobae que persiste la cautela ante el menor ritmo de compras del Banco Central y el estancamiento de la actividad. En ese contexto, observó una mayor firmeza en los bonos soberanos en dólares de vencimiento corto, mientras que los títulos de mediano y largo plazo recibieron los mayores castigos.

El economista Gustavo Ber, en tanto, afirmó que los activos argentinos atraviesan una etapa de debilidad y que les cuesta acompañar los momentos de mayor apetito global por riesgo, incluso con Wall Street cerca de sus máximos. Según explicó, los inversores prefieren transitar el camino electoral con una estrategia defensiva: reconocen valuaciones atractivas en bonos y acciones, pero todavía no deciden aumentar sus posiciones.