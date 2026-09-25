FOTO: La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre, a pesar de la visita del Papa

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Tras intensas negociaciones, el gobierno de la Ciudad y el colectivo LGBTIQ+ han acordado que la Marcha del Orgullo se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, coincidiendo con la visita oficial del Papa León XIV al país.

A través de un comunicado en sus redes sociales, los representantes del colectivo manifestaron que "gracias a la capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la llegada del Papa y garantizar las condiciones para su realización".

"El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que trabajando juntos era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos", agrega el comunicado.

La marcha se llevará a cabo en la fecha prevista originalmente, a pesar de la oposición del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien había expresado que necesitaba la disponibilidad de gran parte de los efectivos policiales para el operativo de seguridad por la llegada del Pontífice.

El Gobierno de la Ciudad también destacó que "trabajamos junto a la gente que integra la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto por la visita del Papa". Resaltaron que el diálogo, la coordinación y la buena voluntad de todos hicieron posible este acuerdo, asegurando que "vamos a trabajar para que ambos acontecimientos se desarrollen en las condiciones necesarias".

Este año, la movilización celebra su 35a. edición y se realizará con su recorrido habitual, que va desde la Avenida de Mayo, uniendo el Congreso con la Casa Rosada.