Argentina se prepara para el duelo ante Bolivia con aforo reducido en el Kempes

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) - La Selección Argentina se alista para enfrentar a Bolivia en el primer partido de la triple fecha FIFA, aunque con un aforo reducido debido a una sanción impuesta tras el Mundial. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha comunicado cuáles serán los sectores que no contarán con público en el Mario Alberto Kempes.

El encuentro está programado para el próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba, y se permitirá solo un 50% de la capacidad del estadio como consecuencia de la sanción de la FIFA. Esta medida es resultado de "cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios" por parte de algunos espectadores argentinos en partidos anteriores contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España, según lo indicado en el comunicado de la AFA.

La AFA especificó que el sector Popular Sur Luis Fabián Artime (Cabecera Sur) no podrá recibir público, mientras que el sector Popular Norte Daniel Alberto Willington (Cabecera Norte) tendrá una reducción de 2.500 lugares.

Por otro lado, la Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este) estará destinada exclusivamente a niños y niñas de hasta 12 años que pertenezcan a clubes y organizaciones sociales. Estas modificaciones buscan que la AFA cumpla parcialmente con la sanción impuesta por la FIFA, que también incluye una multa económica.

Además, se destaca que el partido contra Burkina Faso también se jugará con el 50% de aforo en el estadio Monumental de Buenos Aires. Sin embargo, se anticipa que el duelo contra Benin, que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina, podrá contar con el 100% de la capacidad.

Respecto a las tribunas que estarán clausuradas para el partido contra Burkina Faso, aún no hay confirmaciones oficiales por parte de la AFA, aunque se especula que podrían ser las Sívori y Centenario baja, ya que la FIFA ha solicitado que se traten preferentemente de tribunas ubicadas detrás de los arcos.