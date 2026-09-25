Electrolux cierra definitivamente su fábrica en Rosario y deja a 200 empleados en la calle

Por Agustín Dadamio

Electrolux, histórico referente de la fabricación de productos de línea blanca, anunció el cierre definitivo de su planta en Rosario. En abril de este año la empresa había interrumpido la fabricación local de heladeras para reemplazar esa producción por importaciones, lo que conllevó un proceso de retiros voluntarios que alcanzó a unos 100 operarios.

En los meses posteriores otros trabajadores tomaron esa misma opción por cuestiones salariales (el promedio de sueldos de bolsillo rondaba 1.100.000 pesos). El cierre deja sin trabajo a unos 200 trabajadores, que estaban abocados a tareas productivas y administrativas. Si bien había suspensiones y rotaciones de común acuerdo, los representantes de los trabajadores no estaban al tanto de una medida de estas características.

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La decisión de la empresa fue comunicada a los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la mañana de este viernes, sin ningún tipo de aviso o acercamiento previo. De hecho, en las últimas semanas había especulaciones sobre posibles modificaciones productivas en la empresa por el fin de una investigación sobre la importación de lavarropas impulsada por Drean, pero sin confirmaciones ni certezas. La unidad productiva de lavarropas aún estaba en funcionamiento, al igual que la de cocinas.

En la previa del llamado que confirmó el cierre, según supo Cadena 3, los delegados gremiales locales aguardaban al personal de Recursos Humanos de la empresa, que iba a ser presentado en estas horas. El cambio fue repentino: de la presentación de nuevo personal a la confirmación del cierre definitivo de una fábrica que supo tener 800 empleados hace tres años.

Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), habló en una entrevista en Juntos Rosario y expresó al respecto: “Fue totalmente sorpresivo, independientemente de la baja en la actividad que desde la entidad sindical mis clientes vienen denunciando”.

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“Los telegramas ya están siendo cursados, pero a la gente todavía no le llegó ninguno. Uno puede entender cualquier crisis de actividad y crisis empresarial, el problema es cuando hay una política de Estado que también conspira contra eso. Yo no le puedo pedir corazón al capital. Entonces tiene que haber otro tipo de resguardo para que cuide el corazón de los trabajadores”, manifestó.

La fábrica comenzó vinculada a Gafa, luego fue adquirida por capitales chilenos bajo la razón social Frimetal y finalmente pasó a manos de Electrolux. “A finales de 2023 eran 800 empleados”, recordó Cerra, quien advirtió que el problema no termina en la pérdida de los puestos de trabajo, sino que continua con la difícil reinsersión de los desempleados.

Fuentes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe confirmaron a Cadena 3 que el próximo lunes a las 10 habrá una audiencia para ver cómo sigue el conflicto. El gremio adelantó que pedirá la nulidad de los despidos por incumplimientos en el procedimiento legal.