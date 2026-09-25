El MotoGP vuelve a Buenos Aires en 2027: confirmaron la fecha en el autódromo porteño
El Gran Premio de Argentina se disputará del 9 al 11 de abril en el Gálvez, que no recibía a la categoría desde 1999. El anuncio ilusiona con el regreso de la F1.
25/09/2026 | 09:05Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ratificó oficialmente el calendario para la temporada 2027 y confirmó el histórico regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires.
La competencia desembarcará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez del 9 al 11 de abril como la cuarta fecha del campeonato mundial, posicionándose entre los Grandes Premios de Brasil y Estados Unidos en un torneo récord que abarcará 22 carreras en 19 países.
El retorno a la capital federal marca un hito para el deporte motor nacional, ya que el trazado porteño no albergaba a la máxima categoría sobre dos ruedas desde 1999.
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De esta manera, Buenos Aires tomará la posta que durante años mantuvo el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero —sede entre 2014 y 2023, y reacogida recientemente tras las cancelaciones de 2024—, reemplazando en el mapa internacional a la fecha de Hungría.
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Es oficial. Ya hay fecha para el MotoGP en el Autódromo de la Ciudad. Vamos!!!!! pic.twitter.com/rcvZYwcvFa— Jorge Macri (@jorgemacri) September 25, 2026
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El anuncio encuentra al trazado del Gálvez en plena etapa de transformación, con obras de modernización que ya superan el 60% de avance.
Los trabajos incluyen la reconfiguración completa de la pista con una nueva horquilla construida sobre el espacio del antiguo kartódromo —diseñada con los estándares necesarios para albergar en el futuro a la Fórmula 1—, la edificación de boxes y garajes de última generación, y la excavación de un túnel a la altura de la curva 1 para conectar la avenida Roca directamente con el paddock.
Respecto a la comercialización de las ubicaciones, los fanáticos podrán adquirir las entradas generales a partir del 8 de octubre a través del sitio web oficial (www.motogp.fantixtickets.com).
En tanto, los clientes del Banco Ciudad contarán con una etapa de preventa exclusiva del 1 al 7 de octubre, que incluirá la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
El calendario completo del MotoGP para 2027
Tailandia: 5 al 7 de marzo
Qatar: 12 al 14 de marzo
Brasil: 2 al 4 de abril
Argentina (Buenos Aires): 9 al 11 de abril
Estados Unidos: 23 al 25 de abril
España (Jerez): 7 al 9 de mayo
Francia: 14 al 16 de mayo
Italia: 28 al 30 de mayo
España (Barcelona): 11 al 13 de junio
Países Bajos: 25 al 27 de junio
Alemania: 9 al 11 de julio
República Checa: 16 al 18 de julio
Gran Bretaña: 13 al 15 de agosto
Austria: 27 al 29 de agosto
San Marino: 10 al 12 de septiembre
España (Aragón): 17 al 19 de septiembre
Portugal: 1 al 3 de octubre
Japón: 15 al 17 de octubre
Malasia: 22 al 24 de octubre
Indonesia: 29 al 31 de octubre
Australia: 12 al 14 de noviembre
España (Valencia): 26 al 28 de noviembre
Lectura rápida
¿Qué evento se confirma para 2027? La FIM confirma el regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quién organiza el evento? El evento es organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).
¿Cuándo se llevará a cabo? La competencia se realizará del 9 al 11 de abril de 2027.
¿Dónde se desarrollará la competencia? La competencia se llevará a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas generales estarán disponibles a partir del 8 de octubre en el sitio web oficial.