El MotoGP vuelve a Buenos Aires en 2027: confirmaron la fecha en el autódromo porteño

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La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ratificó oficialmente el calendario para la temporada 2027 y confirmó el histórico regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires.

La competencia desembarcará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez del 9 al 11 de abril como la cuarta fecha del campeonato mundial, posicionándose entre los Grandes Premios de Brasil y Estados Unidos en un torneo récord que abarcará 22 carreras en 19 países.

El retorno a la capital federal marca un hito para el deporte motor nacional, ya que el trazado porteño no albergaba a la máxima categoría sobre dos ruedas desde 1999.

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De esta manera, Buenos Aires tomará la posta que durante años mantuvo el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero —sede entre 2014 y 2023, y reacogida recientemente tras las cancelaciones de 2024—, reemplazando en el mapa internacional a la fecha de Hungría.

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Es oficial. Ya hay fecha para el MotoGP en el Autódromo de la Ciudad. Vamos!!!!! pic.twitter.com/rcvZYwcvFa — Jorge Macri (@jorgemacri) September 25, 2026

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El anuncio encuentra al trazado del Gálvez en plena etapa de transformación, con obras de modernización que ya superan el 60% de avance.

Los trabajos incluyen la reconfiguración completa de la pista con una nueva horquilla construida sobre el espacio del antiguo kartódromo —diseñada con los estándares necesarios para albergar en el futuro a la Fórmula 1—, la edificación de boxes y garajes de última generación, y la excavación de un túnel a la altura de la curva 1 para conectar la avenida Roca directamente con el paddock.

Respecto a la comercialización de las ubicaciones, los fanáticos podrán adquirir las entradas generales a partir del 8 de octubre a través del sitio web oficial (www.motogp.fantixtickets.com).

En tanto, los clientes del Banco Ciudad contarán con una etapa de preventa exclusiva del 1 al 7 de octubre, que incluirá la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

El calendario completo del MotoGP para 2027

Tailandia: 5 al 7 de marzo

Qatar: 12 al 14 de marzo

Brasil: 2 al 4 de abril

Argentina (Buenos Aires): 9 al 11 de abril

Estados Unidos: 23 al 25 de abril

España (Jerez): 7 al 9 de mayo

Francia: 14 al 16 de mayo

Italia: 28 al 30 de mayo

España (Barcelona): 11 al 13 de junio

Países Bajos: 25 al 27 de junio

Alemania: 9 al 11 de julio

República Checa: 16 al 18 de julio

Gran Bretaña: 13 al 15 de agosto

Austria: 27 al 29 de agosto

San Marino: 10 al 12 de septiembre

España (Aragón): 17 al 19 de septiembre

Portugal: 1 al 3 de octubre

Japón: 15 al 17 de octubre

Malasia: 22 al 24 de octubre

Indonesia: 29 al 31 de octubre

Australia: 12 al 14 de noviembre

España (Valencia): 26 al 28 de noviembre