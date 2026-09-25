En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Capemi Omnicraft Sancor Seguros GS BIO Puma Energy Lusqtoff Todo Suspensión Gobierno de Córdoba Corven VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

El MotoGP vuelve a Buenos Aires en 2027: confirmaron la fecha en el autódromo porteño

El Gran Premio de Argentina se disputará del 9 al 11 de abril en el Gálvez, que no recibía a la categoría desde 1999. El anuncio ilusiona con el regreso de la F1.

25/09/2026 | 09:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ratificó oficialmente el calendario para la temporada 2027 y confirmó el histórico regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires.

La competencia desembarcará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez del 9 al 11 de abril como la cuarta fecha del campeonato mundial, posicionándose entre los Grandes Premios de Brasil y Estados Unidos en un torneo récord que abarcará 22 carreras en 19 países.

El retorno a la capital federal marca un hito para el deporte motor nacional, ya que el trazado porteño no albergaba a la máxima categoría sobre dos ruedas desde 1999.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, Buenos Aires tomará la posta que durante años mantuvo el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero —sede entre 2014 y 2023, y reacogida recientemente tras las cancelaciones de 2024—, reemplazando en el mapa internacional a la fecha de Hungría.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El anuncio encuentra al trazado del Gálvez en plena etapa de transformación, con obras de modernización que ya superan el 60% de avance.

Los trabajos incluyen la reconfiguración completa de la pista con una nueva horquilla construida sobre el espacio del antiguo kartódromo —diseñada con los estándares necesarios para albergar en el futuro a la Fórmula 1—, la edificación de boxes y garajes de última generación, y la excavación de un túnel a la altura de la curva 1 para conectar la avenida Roca directamente con el paddock.

Respecto a la comercialización de las ubicaciones, los fanáticos podrán adquirir las entradas generales a partir del 8 de octubre a través del sitio web oficial (www.motogp.fantixtickets.com).

En tanto, los clientes del Banco Ciudad contarán con una etapa de preventa exclusiva del 1 al 7 de octubre, que incluirá la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

El calendario completo del MotoGP para 2027

Tailandia: 5 al 7 de marzo

Qatar: 12 al 14 de marzo

Brasil: 2 al 4 de abril

Argentina (Buenos Aires): 9 al 11 de abril

Estados Unidos: 23 al 25 de abril

España (Jerez): 7 al 9 de mayo

Francia: 14 al 16 de mayo

Italia: 28 al 30 de mayo

España (Barcelona): 11 al 13 de junio

Países Bajos: 25 al 27 de junio

Alemania: 9 al 11 de julio

República Checa: 16 al 18 de julio

Gran Bretaña: 13 al 15 de agosto

Austria: 27 al 29 de agosto

San Marino: 10 al 12 de septiembre

España (Aragón): 17 al 19 de septiembre

Portugal: 1 al 3 de octubre

Japón: 15 al 17 de octubre

Malasia: 22 al 24 de octubre

Indonesia: 29 al 31 de octubre

Australia: 12 al 14 de noviembre

España (Valencia): 26 al 28 de noviembre

Lectura rápida

¿Qué evento se confirma para 2027? La FIM confirma el regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quién organiza el evento? El evento es organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

¿Cuándo se llevará a cabo? La competencia se realizará del 9 al 11 de abril de 2027.

¿Dónde se desarrollará la competencia? La competencia se llevará a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas generales estarán disponibles a partir del 8 de octubre en el sitio web oficial.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf