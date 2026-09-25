El drama del empleo en Córdoba: más de cuatro cuadras de cola en pleno centro para dejar un CV

FOTO: Una multitud se agolpó en el centro de Córdoba en busca de empleo.

FOTO: Una multitud se agolpó en el centro de Córdoba en busca de empleo.

Una impresionante postal de la crisis laboral se vivió este viernes por la mañana en pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde una fila de más de seis cuadras de personas se formó alrededor de la Plaza San Martín para entregar su currículum vitae ante una consultora de recursos humanos.

La masiva convocatoria, que se viralizó rápidamente a través de redes sociales como Facebook, se extendió a lo largo de varias cuadras cruzando la calle 25 de Mayo. Cientos de vecinos acudieron a una carpa montada por la firma privada para receptar los perfiles laborales y sumar candidatos a su base de datos de búsqueda activa.

Entre la multitud se multiplicaron los testimonios de profesionales y trabajadores con varios meses sin empleo formal. "Hace un año y siete meses que busco trabajo y no se encuentra. Da impotencia porque hoy se manejan mucho por contactos y hay gente capacitada que no tiene oportunidad", lamentó Enzo Suárez, uno de los jóvenes en la fila, en diálogo con Cadena 3.

En el mismo lugar, profesionales universitarias también expresaron la dificultad para insertarse en el mercado laboral. "Soy bromatóloga de profesión y no consigo de lo mío. Estoy buscando de lo que sea: atención al cliente, cajera, repositora o empleada de comercio; la situación está muy complicada", relató Rebeca, otra de las asistentes que lleva un año desocupada.

La concurrencia creció a ritmo acelerado durante toda la mañana, pasando de una cuadra y media a primera hora hasta superar ampliamente los 600 metros de cola antes del mediodía, reflejando la alta demanda de empleo y la necesidad de inserción laboral en la capital provincial.

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