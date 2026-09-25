Roni Eshel: la historia de la observadora israelí asesinada por Hamás y el homenaje en Córdoba

Roni Eshel tenía 19 años cuando fue asesinada durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel. La joven era observadora del Ejército israelí en la base de Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza, donde trabajaba con sistemas de vigilancia para detectar movimientos y advertir sobre posibles amenazas.

En los meses previos al ataque, Roni había contado a su familia que veía movimientos preocupantes del otro lado de la frontera. Según los testimonios de sus padres, les había advertido que Hamás estaba estudiando la zona y conocía distintos puntos de la frontera.

34 días sin saber qué había pasado

Después del ataque, Sharon y Eyal Eshel pasaron 34 días sin tener certeza sobre el destino de su hija. Durante ese período llegaron a considerar que Roni podía haber sido secuestrada y trasladada a Gaza.

El Ejército confirmó finalmente el 9 de noviembre de 2023 que la joven había sido asesinada durante el ataque a la base. En Nahal Oz murieron 15 soldados que cumplían tareas de observación y otros seis fueron tomados como rehenes.

Su padre, Eyal, reconstruyó aquellos días en el libro Abba Ba (“Papá viene”), publicado en Israel en 2026. Allí relata la búsqueda de información que emprendió la familia y cuestiona las fallas que, según considera, contribuyeron a la tragedia.

El nombre de Roni, en una central de monitoreo de Córdoba

Casi tres años después del ataque, los padres y los hermanos de Roni viajaron desde Israel a Córdoba para participar de un homenaje a la joven.

En septiembre, la control room de la Central de Monitoreo de DAIA Córdoba recibió el nombre de Roni Eshel, en el marco del denominado Proyecto Oz. La iniciativa busca vincular la tecnología aplicada a la prevención y la seguridad con la memoria de la joven.

La central funciona en el Club Macabi Noar y realiza monitoreo en tiempo real de instituciones de la comunidad judía de Córdoba, Río Cuarto y Alta Gracia, en coordinación con la Policía de Córdoba y la Guardia Urbana de la Municipalidad de Córdoba. La cobertura alcanza templos, establecimientos educativos y espacios deportivos y comunitarios.

La Legislatura de Córdoba también entregó un beneplácito a la familia durante las actividades de homenaje. Los padres recordaron las advertencias realizadas antes del 7 de octubre y remarcaron la importancia de que esas señales sean escuchadas.

Mantener vivo su legado

En una entrevista con Marcos Calligaris, Sharon y Eyal volvieron sobre la historia de su hija y aquellos 34 días de incertidumbre. También hablaron sobre las advertencias previas al ataque, las responsabilidades que consideran pendientes de esclarecer y la necesidad de preservar la memoria de Roni.

Para la familia, el homenaje en Córdoba tiene un significado particular: su nombre queda asociado a un espacio dedicado precisamente a la observación, la prevención y la seguridad, tareas que formaron parte de la vida de la joven.

La familia también impulsa otras iniciativas para mantener su legado. Entre ellas se encuentra la creación de un parque con su nombre, como parte de un trabajo que busca transformar el recuerdo de Roni en acciones que perduren.

La historia de Roni continúa así vinculada a la tarea que desarrolló hasta sus últimos momentos: observar, advertir y proteger. En Córdoba, su nombre quedó incorporado a un espacio que tiene justamente esas funciones.