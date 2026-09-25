Intento de femicidio en zona norte: prisión preventiva para el acusado de atacar a su expareja

Un hombre de 39 años quedó en prisión preventiva por un año tras ser imputado por tentativa de femicidio contra su expareja, en un hecho ocurrido en la zona norte de Rosario. La audiencia se realizó este viernes en el Centro de Justicia Penal.

Según la acusación de la fiscal Anabel Cerutti, el episodio ocurrió el 21 de septiembre, cerca de las 3, en una vivienda de Maciel al 900. El acusado habría ingresado al domicilio por el patio y, horas después, tomó a la mujer del cuello e intentó asfixiarla.

De acuerdo con la investigación, luego tomó una cuchilla que estaba debajo del colchón y la atacó. La víctima logró defenderse y sufrió heridas en el cuello, detrás de la oreja y en ambas manos. Tras la agresión, el hombre habría tomado dinero, lavado el arma utilizada y escapado del lugar.

La jueza de Primera Instancia Melania Carrara tuvo por formalizada la imputación contra J. C., de 39 años, por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en calidad de autor. La magistrada dispuso prisión preventiva efectiva por el plazo de un año.