Pobreza en Argentina: La UCA advirtió que el problema ya es estructural y afecta a toda la sociedad

FOTO: La UCA advirtió que la pobreza ya es estructural. (Foto: NA)

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026 y, según la estimación difundida a partir de los datos del Indec, representa a más de 15 millones de personas en todo el país.

Para Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el dato debe analizarse más allá de la variación semestral. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que la pobreza se convirtió en un problema estructural que Argentina no logró resolver durante las últimas décadas.

“Nunca pudimos bajar del 25%”

Donza señaló que desde la crisis de 2001 la pobreza nunca logró reducirse de manera sostenida por debajo de un núcleo cercano al 25% de la población.

“Tenemos como cerca del 30% de lo que podríamos denominar un núcleo muy duro de población en situación de pobreza por ingresos”, explicó.

El investigador recordó que incluso durante períodos de fuerte crecimiento económico, como los registrados después de 2004, con expansión del Producto Bruto y generación de puestos de trabajo, el problema no logró resolverse de manera permanente.

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A su entender, una de las claves está en las características del mercado laboral argentino, marcado por la precarización y la informalidad.

El trabajo ya no garantiza salir de la pobreza

Donza también puso el foco en una realidad que rompe con una idea tradicional: tener un empleo no necesariamente permite que una familia supere la pobreza.

Según explicó, incluso entre los trabajadores registrados existen personas que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

“Un poco menos de un 20% de los trabajadores registrados, con pleno derecho, viven en hogares en situación de pobreza”, señaló.

El especialista aclaró que la pobreza se mide a nivel del hogar. Por eso, una persona puede tener un empleo formal y un ingreso considerado aceptable, pero formar parte de una familia en la que otros integrantes no tienen ingresos o perciben ingresos muy bajos.

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Para Donza, esto también evidencia el deterioro de una de las certezas que durante décadas estuvieron asociadas al trabajo en Argentina: la posibilidad de que conseguir un empleo permitiera mejorar las condiciones de vida.

La movilidad social también quedó afectada

El investigador vinculó este fenómeno con otro proceso que considera central: la pérdida de la movilidad social ascendente.

La idea de que los hijos podían vivir mejor que sus padres y que cada generación podía mejorar sus condiciones respecto de la anterior se debilitó, según su análisis.

Donza remarcó además que la pobreza no afecta únicamente a quienes están por debajo de la línea establecida por los indicadores oficiales. El deterioro económico también alcanza a sectores medios y puede observarse en el consumo, el comercio y la actividad de los pequeños negocios.

“Empobrece toda la sociedad”, resumió.

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Un problema que pasa de generación en generación

Para Donza, existe un núcleo de pobreza estructural cercano al 30% de la población, integrado en muchos casos por familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante varias generaciones.

La educación aparece como uno de los factores centrales. Muchos jóvenes no completan la escuela secundaria o lo hacen con dificultades de aprendizaje que luego afectan sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

El investigador también mencionó el impacto que tuvo la pandemia en niños y adolescentes, especialmente por las diferencias en el acceso a herramientas educativas.

Mientras algunos hogares pudieron sostener las clases mediante computadoras y conexión a internet, otros dependieron de materiales impresos y tuvieron un contacto mucho más limitado con las instituciones educativas.

A esto se suman, según Donza, problemas vinculados con la salud, la inserción laboral y situaciones sociales que se acumulan en los hogares más vulnerables.

Pobreza, migración y grandes ciudades

Donza explicó que los mayores bolsones de pobreza se concentran en las áreas urbanas, aunque aclaró que esto no significa que las ciudades pequeñas y las zonas rurales estén exentas de problemas.

Uno de los factores que identificó es la falta de oportunidades en distintas economías regionales, que durante años habría impulsado a familias a trasladarse hacia grandes centros urbanos en busca de empleo y acceso a servicios.

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En esas ciudades, muchas personas terminan generando formas de autoempleo para subsistir, mientras buscan también acceder a hospitales, escuelas y otros servicios públicos.

“La explosión es para adentro”

Hacia el final de la entrevista, Donza planteó una consecuencia que considera especialmente preocupante: el impacto de la pobreza sobre los vínculos personales y la salud emocional.

El investigador sostuvo que una parte de la conflictividad social ya no se canaliza únicamente mediante organizaciones, sindicatos u otras formas colectivas de protesta, sino que muchas veces se manifiesta dentro de los propios hogares.

Mencionó indicadores relevados por la UCA vinculados con el malestar psicológico, la violencia intrafamiliar y una mayor conflictividad en la convivencia cotidiana.

“La explosión es para adentro”, definió.

Para Donza, el desafío requiere políticas sostenidas en el tiempo, orientadas a aumentar la producción y generar empleo, pero también acuerdos entre el sistema político, los sectores productivos y los trabajadores.

Su conclusión fue que la pobreza no puede analizarse únicamente como una cifra que sube o baja de un semestre a otro, sino como un problema estructural que atraviesa a la sociedad argentina desde hace décadas.