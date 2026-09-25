FOTO: Tres nuevos detenidos por el asesinato de Leonel Ortiz en Mendoza, entre ellos un adolescente

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – Tres nuevos imputados se han sumado a la causa del crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que perdió la vida en una balacera en Mendoza, elevando el total a cuatro personas implicadas en la investigación.

El fiscal Oscar Malla ha imputado recientemente a los tres nuevos detenidos, quienes fueron arrestados tras una decena de allanamientos realizados en distintos barrios de la capital provincial y en Las Heras.

Los nuevos implicados son Yamil Cabrera Ticiana, hija del primer acusado; Marcos Ernesto Castillo; y un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene en reserva por orden de la fiscalía, confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Todos ellos enfrentan la acusación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Caso

El asesinato de Leonel ocurrió a mediados de septiembre de 2026 en el barrio Junín, en Las Heras, cuando el niño se encontraba en su hogar y fue alcanzado por los disparos. A pesar de ser trasladado al Hospital Carrillo, el personal médico confirmó su fallecimiento.

Inicialmente, se pensó que el ataque podría estar relacionado con una disputa vinculada al narcotráfico, sin embargo, los familiares del menor indicaron que la situación se dio en el marco de una presunta acusación de robo.

Posteriormente, tras múltiples operativos, fue detenido Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien es señalado como el autor material del asesinato del pequeño.