Viajaban a Córdoba para tratar a un oso con cáncer y les pasó algo indignante

Un equipo de médicos veterinarios y anestesistas que viajó desde Buenos Aires a Córdoba para asistir a Koda —un oso pardo de más de 300 kilos que padece un tumor maligno— sufrió un indignante robo en su viaje de regreso: delincuentes forzaron su vehículo y les sustrajeron instrumental de alta complejidad valuado en más de 10.000 dólares.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14:00 en la estación de servicio YPF ubicada sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 700 (zona de Santa Bárbara).

Los profesionales realizaron una breve parada para cargar agua cuando atacantes rompieron la ventanilla trasera derecha y violentaron la caja de su camioneta Chevrolet S10 blanca, la cual estaba estacionada cerca del sector de camiones.

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Entre los elementos robados figuran un monitor multiparamétrico Mindray UMEC10 (que se encontraba dentro de un bolso de lona blanco), un equipo de electroquimioterapia y la totalidad del equipamiento de anestesia necesario para intervenir a animales de gran porte.

"El anestesista sin los aparatos no puede laburar. Fuimos a hacer una obra de bien y nos quedamos sin laburo", lamentó la veterinaria Julieta Artola.

Según la denuncia radicada por el anestesista Luciano Sampietro, un camionero del lugar observó a dos o tres personas en actitud sospechosa junto al rodado y aportó el dato de un Volkswagen Gol Trend rojo en el que se habrían movilizado los asaltantes.

Los investigadores analizan si los profesionales fueron seguidos desde su salida o si fueron víctimas de una modalidad delictiva habitual en esa parada de la autopista.

Respecto a la salud del paciente, Koda es un oso pardo de 15 años residente del Parque de la Biodiversidad de Córdoba.

La intervención buscaba evaluar la evolución de una lesión tumoral detectada en su paladar en marzo de 2025 para determinar la viabilidad de una cirugía.

A pesar de la pérdida del equipamiento, se confirmó que el animal se encuentra en buen estado tras la evaluación médica.