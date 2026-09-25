FOTO: De Turquía a Türkiye: por qué es tan difícil cambiar el nombre oficial de un país

NACIONES UNIDAS — Hace cinco años, el primer ministro turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan, instó a la comunidad internacional a dejar de asociar a su país con el término en inglés que se refiere a un ave de corral. El objetivo de Erdogan es que el mundo reconozca el nombre de Türkiye, que se traduce al inglés como Turkey, y que es considerado por muchos como un término que denota una connotación negativa.

La petición surgió ante la percepción de que el término "Turkey" en inglés está vinculado a la imagen del pavo, famoso en las celebraciones de Navidad y Acción de Gracias. La prensa estatal enfatizó que este término también se define como algo que fracasa estrepitosamente, por lo que el gobierno turco solicitó a los 1.500 millones de hablantes de inglés que dejaran de usar un nombre que consideran despectivo.

Cambiar el nombre de un país no es una tarea sencilla. A lo largo de la historia, se han producido cambios de nombre que han estado ligados a movimientos independentistas y conflictos armados. Por ejemplo, Siam se convirtió en Tailandia en 1939, buscando promover la unidad nacional y desprenderse de una etiqueta extranjera. Este tipo de cambios pueden ser vistos como un acto de demagogia o como una necesidad de reafirmar la identidad nacional.

En el caso de Turquía, Erdogan argumentó que el nombre en turco refleja mejor la identidad de su nación. Desde que asumió el poder, se ha consolidado como una figura influyente en el país, promoviendo una agenda más conservadora y buscando recuperar el estatus de Turquía en el mundo.

En junio de 2022, Turquía notificó a las Naciones Unidas sobre su cambio de nombre, el cual fue aceptado de inmediato por el organismo. A partir de ese momento, se implementó el uso de "Türkiye" en lugar de "Turkey" en los documentos oficiales. Este cambio fue respaldado también por la OTAN, aunque muchos medios y organizaciones aún utilizan el nombre anterior.

A pesar de la aceptación oficial, el cambio de nombre no ha sido universal. En Estados Unidos, el uso de Türkiye ha crecido, pero en el Reino Unido, algunas advertencias aún desaconsejan los viajes a "Turkey". La Asociación de Prensa, por su parte, sigue utilizando Turkey debido a su familiaridad con el público angloparlante.

Otros países también han experimentado cambios de nombre. Côte d’Ivoire, por ejemplo, solicitó en 1985 que su nombre en francés fuera utilizado exclusivamente en lugar de sus traducciones. Sin embargo, este cambio no se ha adoptado de manera uniforme, lo que refleja la complejidad de las cuestiones lingüísticas y culturales en el ámbito internacional.

En resumen, el cambio de nombre de Turquía a Türkiye es un proceso que va más allá de la simple modificación de una palabra. Es un intento de reafirmar la identidad nacional y el legado cultural en un mundo donde el idioma inglés tiene una gran influencia. La lucha por el reconocimiento de Türkiye puede ser vista como un reflejo de la búsqueda de poder y autoridad del presidente Erdogan.