Chile refuerza su capacidad militar en Magallanes con nuevas bases y tecnología avanzada

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) — Fernando Barros, el ministro de Defensa de Chile, dio a conocer la creación de nuevas bases militares en el extremo sur del país durante un evento celebrado en la Región Magallanes.

Barros se pronunció desde la Base Aérea de Chabunco, acompañado por altos mandos de las Fuerzas Armadas, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En su discurso, abordó un conjunto de compras militares destinadas a fortalecer la presencia chilena en el sur y garantizar el control del espacio aéreo entre los Campos de Hielo y el Polo Sur.

"La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado", declaró Barros.

El ministro también descartó un recorte del 3% en su cartera, que había sido inicialmente instruido a todos los ministerios, según un informe de la agencia noticiosa ANSA.

"Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes", agregó.

La importancia estratégica de la región

"Es nuestra puerta natural hacia la Antártica y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto", explicó el ministro.

Barros enfatizó que "la soberanía no solo se declara, se ejerce"; por ello, el anuncio es parte de una "estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima", la infraestructura, logística, proyección hacia la Antártida y la presencia permanente del Estado en esta parte del territorio.

En términos concretos, anunció el reemplazo inminente de los aviones F5 de la FACH por aeronaves de cuarta o quinta generación, así como la renovación de los helicópteros Bell UH-1H y de los aviones de transporte estratégico, que actualmente son los C-130 Hércules, esenciales para la base antártica y para emergencias.

Además, se prevé la incorporación en 2027 de cuatro aeronaves de patrullaje aéreo de largo alcance para la vigilancia naval, junto con otras cinco naves para el servicio antártico.

En el ámbito terrestre, se actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, mientras que se realizará una renovación progresiva de otros equipos destinados a la región.

Barros también mencionó "sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta".

Asimismo, anunció la construcción de nuevas bases militares en sectores no cubiertos como parte de un plan de modernización estratégica que involucra a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, "con un horizonte hasta 2043".

Un incidente con la Argentina

El informe detalla que tras las tensiones sobre la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, minimizadas por autoridades militares y políticas argentinas, visitaron la región desde el presidente José Antonio Kast hasta la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a otros congresistas, esta misma semana.

Agencia NA