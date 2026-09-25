FOTO: Wanda Nara se estrena como actriz: tráiler de su película revela su debut en la comedia romántica

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- La mediática Wanda Nara se adentra en el mundo de la actuación con el lanzamiento del tráiler oficial de "¿Quieres ser mi hijo?", una comedia romántica que protagoniza junto al cantante Agustín Bernasconi. La película fue filmada en Uruguay durante el pasado mes de abril.

Este film llegará a las salas de cine de todo el país el próximo 22 de octubre, marcando así el debut formal de Wanda en la actuación. La conductora compartió el tráiler en sus redes sociales, donde ha acumulado más de 74 mil "me gusta", según informa la Agencia Noticias Argentinas.

En esta película, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que se enfrenta a la infidelidad de su esposo, personaje que encarna Jean Pierre Noher. En las primeras imágenes del tráiler, se puede ver cómo Lucía descubre la traición de su pareja al encontrarlo con su amante en el auto familiar.

Este descubrimiento la obliga a regresar a su vida de soltera y a mudarse de su hogar. En este nuevo contexto, Lucía inicia una relación romántica con su vecino, interpretado por Agustín Bernasconi, un joven de 23 años. Para salir adelante, le pide que se haga pasar por su hijo en una entrevista laboral que podría cambiar su vida.

Ambos se presentan como madre e hijo en un viaje laboral, lo que genera un desarrollo de interés amoroso que podría complicar su situación. Además de Wanda Nara y Agustín Bernasconi, el elenco principal incluye a los actores Jean Pierre Noher y Charo López. La dirección de la adaptación argentina está a cargo de Hernán Guerschuny y el guion fue escrito por Ihtzi Hurtado.