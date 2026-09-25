Un funcionario presentó un certificado firmado por un médico fallecido hace cuatro años

FOTO: Mendoza investiga una licencia justificada con la firma de un médico fallecido.

Un licenciado en enfermería del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza quedó bajo sumario administrativo tras presentar un certificado médico para justificar una jornada de reposo que llevaba la firma de un profesional fallecido cuatro años antes.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2023. Según el expediente, el agente entregó un certificado con membrete del Hospital Alfredo Metraux, que indicaba reposo por 24 horas por una lumbociatalgia. El documento estaba firmado y sellado a nombre de Armando Bermejo, especialista en Endocrinología y Diabetes.

La irregularidad fue advertida al constatarse que Bermejo había muerto en febrero de 2019 y que, además, nunca se había desempeñado en ese hospital.

Ante esos antecedentes, en julio de 2024 el Ministerio de Salud y Deportes ordenó, mediante la Resolución 1191, la apertura de un sumario para determinar si el enfermero tuvo responsabilidad en la presentación del certificado. La medida fue ratificada ahora a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial provincial.

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Durante el procedimiento, el agente pidió la caducidad de las actuaciones al sostener que había transcurrido demasiado tiempo entre el hecho y la apertura del sumario. Sin embargo, la Instrucción Sumarial y la Asesoría de Gobierno rechazaron ese planteo.

Las autoridades señalaron que la normativa fija la caducidad de un sumario cuando pasan seis meses sin actos útiles, pero aclararon que ese plazo se computa desde la resolución que ordena iniciarlo y no desde la fecha de la presunta falta.

El decreto remarcó que se cumplieron distintas instancias para resguardar el debido proceso, entre ellas la notificación al agente, la designación de un veedor de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), la citación a indagatoria y la declaración del sumariado.

Por ahora, el Gobierno mendocino no aplicó una sanción ni estableció de manera definitiva la responsabilidad del enfermero. El sumario continuará para esclarecer el origen y la presentación del certificado.

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