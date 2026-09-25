Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei: último parte médico sobre su salud

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand continúa su internación en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía. El último parte médico, divulgado este viernes, confirma que "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio".

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el parte médico indica que la conductora permanecerá internada hasta completar su recuperación, lo que le permitirá retomar sus actividades diarias con normalidad.

El comunicado del centro médico también expresa un agradecimiento a la audiencia por la comprensión y respeto en torno a la información sobre su estado de salud. Este parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe.

El miércoles pasado, el sanatorio había emitido un primer comunicado donde se afirmaba que Mirtha Legrand estaba "mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación". En ese documento, se destacaba que "permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

Además, el comunicado finalizaba con una promesa de enviar un nuevo parte médico el viernes próximo, siempre que no surjan inconvenientes. En este sentido, la familia de la conductora y los profesionales de la salud han agradecido las muestras de cariño y apoyo que han recibido en este tiempo.