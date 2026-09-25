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Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei: último parte médico sobre su salud

El Sanatorio Mater Dei emitió un comunicado sobre la salud de Mirtha Legrand, quien sigue en tratamiento por neumopatía y muestra mejoría.

25/09/2026 | 10:18Redacción Cadena 3

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Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis.

FOTO: Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis.

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Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand continúa su internación en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía. El último parte médico, divulgado este viernes, confirma que "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio".

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el parte médico indica que la conductora permanecerá internada hasta completar su recuperación, lo que le permitirá retomar sus actividades diarias con normalidad.

El comunicado del centro médico también expresa un agradecimiento a la audiencia por la comprensión y respeto en torno a la información sobre su estado de salud. Este parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe.

El miércoles pasado, el sanatorio había emitido un primer comunicado donde se afirmaba que Mirtha Legrand estaba "mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación". En ese documento, se destacaba que "permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

Además, el comunicado finalizaba con una promesa de enviar un nuevo parte médico el viernes próximo, siempre que no surjan inconvenientes. En este sentido, la familia de la conductora y los profesionales de la salud han agradecido las muestras de cariño y apoyo que han recibido en este tiempo.

Lectura rápida

¿Qué estado de salud tiene Mirtha Legrand?
Se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei, recuperándose de una neumopatía.

¿Cuándo se emitió el último parte médico?
El último comunicado fue difundido el 25 de septiembre de 2026.

¿Quién firmó el parte médico?
El parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director del sanatorio.

¿Qué se espera en los próximos días?
Se prevé que Mirtha permanezca internada hasta completar su recuperación y se enviará un nuevo parte médico el próximo viernes.

¿Qué mensaje se envió a los seguidores?
Se agradeció la comprensión y respeto en la difusión de información sobre su salud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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