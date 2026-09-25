En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Pasen y Vean

Bárbara Mori fue nominada al Emmy por su papel en "Los dos hemisferios de Lucca"

La actriz uruguayomexicana compite por Mejor Actuación Femenina en la película basada en la historia de Bárbara Anderson, periodista de Cadena 3 y corresponsal en México.

25/09/2026 | 12:23Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los dos hemisferios de Lucca fue estrenada en Netflix en 2025.

FOTO: Los dos hemisferios de Lucca fue estrenada en Netflix en 2025.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La actriz Bárbara Mori fue nominada a los Emmy Internacionales 2026 en la categoría de Mejor Actuación Femenina por su papel en Los dos hemisferios de Lucca, la película de Netflix inspirada en la vida de Bárbara Anderson, periodista de Cadena 3 y corresponsal de la radio en México.

Mori interpreta a Anderson, madre de Lucca, un niño con parálisis cerebral. La película reconstruye el impacto del diagnóstico en la familia y la determinación de la periodista por encontrar alternativas para mejorar la calidad de vida de su hijo.

Dirigida por la mexicana Mariana Chenillo, la producción sigue a Bárbara, su esposo Andrés y sus hijos en una búsqueda atravesada por dificultades emocionales, económicas y de acceso a tratamientos. Ante la falta de respuestas en México, la familia decide viajar a la India para que Lucca reciba una terapia experimental.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La historia está basada en el libro autobiográfico Los dos hemisferios de Lucca, publicado por Anderson en 2019. Más allá del viaje, la película aborda la crianza, los cuidados cotidianos y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias para acceder a inclusión y una vida digna.

Estrenada en Netflix en 2025, la producción llevó a la pantalla una experiencia personal de Anderson y la transformó en un relato con alcance internacional.

Mori competirá con Mona Mina Leon, Park Ji-hyun y Sheridan Smith. Los ganadores de la 54ª edición de los Emmy Internacionales se conocerán el 23 de noviembre en Nueva York.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Quién fue nominada a los Emmy Internacionales 2026? Bárbara Mori fue nominada en la categoría de Mejor Actuación Femenina.

¿Por qué fue nominada? Por su papel en Los dos hemisferios de Lucca, una película de Netflix inspirada en la vida de Bárbara Anderson.

¿Cuándo se conocerán los ganadores? Los ganadores se conocerán el 23 de noviembre en Nueva York.

¿Quién dirigió la película? La película fue dirigida por la mexicana Mariana Chenillo.

¿Cuál es el tema principal de la película? La película aborda el impacto del diagnóstico de parálisis cerebral en la familia y la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de Lucca.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf