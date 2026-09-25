Bárbara Mori fue nominada al Emmy por su papel en "Los dos hemisferios de Lucca"

FOTO: Los dos hemisferios de Lucca fue estrenada en Netflix en 2025.

La actriz Bárbara Mori fue nominada a los Emmy Internacionales 2026 en la categoría de Mejor Actuación Femenina por su papel en Los dos hemisferios de Lucca, la película de Netflix inspirada en la vida de Bárbara Anderson, periodista de Cadena 3 y corresponsal de la radio en México.

Mori interpreta a Anderson, madre de Lucca, un niño con parálisis cerebral. La película reconstruye el impacto del diagnóstico en la familia y la determinación de la periodista por encontrar alternativas para mejorar la calidad de vida de su hijo.

Dirigida por la mexicana Mariana Chenillo, la producción sigue a Bárbara, su esposo Andrés y sus hijos en una búsqueda atravesada por dificultades emocionales, económicas y de acceso a tratamientos. Ante la falta de respuestas en México, la familia decide viajar a la India para que Lucca reciba una terapia experimental.

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La historia está basada en el libro autobiográfico Los dos hemisferios de Lucca, publicado por Anderson en 2019. Más allá del viaje, la película aborda la crianza, los cuidados cotidianos y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias para acceder a inclusión y una vida digna.

Estrenada en Netflix en 2025, la producción llevó a la pantalla una experiencia personal de Anderson y la transformó en un relato con alcance internacional.

Mori competirá con Mona Mina Leon, Park Ji-hyun y Sheridan Smith. Los ganadores de la 54ª edición de los Emmy Internacionales se conocerán el 23 de noviembre en Nueva York.

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