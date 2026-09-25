Zonas frías: "La política de subsidios generalizados fue un desastre para la economía energética"

El Senado aprobó el recorte de subsidios para usuarios incluidos en el régimen de zonas frías, en medio de un debate que también contempla beneficios para el consumo eléctrico en distritos afectados por altas temperaturas. El especialista en energía Gerardo Rabinovich analizó la medida en Juntos por Cadena 3 Rosario.

Rabinovich, integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, sostuvo que los subsidios generalizados aplicados durante las últimas décadas tuvieron un fuerte impacto sobre el funcionamiento del sector energético.

“Desde el instituto planteamos que la política de subsidios generalizados ha sido un desastre en el sector energético”, afirmó el especialista.

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En ese sentido, cuestionó la ampliación del régimen de zonas frías que se produjo en 2021 y señaló que algunas localidades fueron incorporadas sin que existiera, a su criterio, una justificación vinculada estrictamente con las necesidades energéticas.

“Los subsidios tienen que ir dirigidos a los que realmente lo necesitan, sectores socialmente afectados, y por cantidades de consumo racionales”, explicó Rabinovich. Para el especialista, un esquema de este tipo permitiría concentrar la asistencia en los hogares que efectivamente requieren ayuda.

El integrante del Instituto General Mosconi también rechazó utilizar casos puntuales, como mansiones u hoteles de lujo, para explicar el funcionamiento general del régimen. “El problema es cuando los temas profundos comienzan a ser tratados en forma muy superficial, buscando algún rédito político”, planteó.

Rabinovich también se refirió al pedido de incorporar beneficios para los usuarios de las provincias del norte por las altas temperaturas. Según explicó, el reclamo existe desde hace años y no surgió exclusivamente a partir del debate actual, aunque consideró que tampoco debería resolverse mediante subsidios masivos.

“Hay que ir hacia un esquema de subsidios focalizados, identificando aquellos sectores y hogares que obviamente lo requieren independientemente de la situación climática”, remarcó. Y agregó que debería contemplarse un consumo básico que permita garantizar el confort de los usuarios.

Entrevista de Alberto Lotuf.