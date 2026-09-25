Nueva York encabeza el ranking de las mejores ciudades: qué lugar ocupan las argentinas

FOTO: Nueva York encabeza el ranking de las mejores ciudades del mundo.

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Nueva York fue elegida como la mejor ciudad del mundo en el Global Cities Index 2026, el ranking elaborado por Oxford Economics que evaluó 1.000 urbes. Londres y París completaron el podio.

Para ordenar las ciudades, el estudio tuvo en cuenta cinco dimensiones: economía, capital humano, calidad de vida, ambiente y gobernanza, categoría que contempla aspectos vinculados con su administración.

Después de Nueva York, Londres y París, los primeros lugares del listado fueron ocupados por Seattle, Boston, Tokio y Zúrich.

Entre las ciudades argentinas, la mejor posicionada fue Buenos Aires, que alcanzó el puesto 138 de la clasificación global. Fue la única del país ubicada entre las primeras 300.

Mendoza apareció en el segundo lugar nacional y en el puesto 385 del mundo, mientras que Salta se ubicó tercera entre las argentinas y 415ª en la tabla general.

Luego quedaron Rosario, en el puesto 419; La Plata, en el 432; San Miguel de Tucumán, en el 450; y Córdoba, en el 481. De esta manera, siete ciudades del país lograron ingresar en la primera mitad de la clasificación mundial.

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• Las ciudades argentinas mejor ubicadas

-Buenos Aires: puesto 138.

-Mendoza: puesto 385.

-Salta: puesto 415.

-Rosario: puesto 419.

-La Plata: puesto 432.

-San Miguel de Tucumán: puesto 450.

-Córdoba: puesto 481.

Cabe señalar que el índice no se limita a la belleza o el atractivo turístico de cada destino: combina indicadores económicos, sociales, ambientales e institucionales para establecer el orden global.

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