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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 15° y 27°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

25/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 23°. La humedad se encuentra en un 38%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán en 7 m/s, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan variados. Para el sábado 26, se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El domingo 27, la mínima será de 20° y la máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 28, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, también con lluvias. Para el martes 29, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 23°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 30, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado.

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