Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 23°. La humedad se encuentra en un 38%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán en 7 m/s, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan variados. Para el sábado 26, se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El domingo 27, la mínima será de 20° y la máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 28, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, también con lluvias. Para el martes 29, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 23°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 30, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado.