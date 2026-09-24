Triunfo para el Gobierno: el Senado sancionó la ley de “Zonas Frías” que recorta subsidios de gas

El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de “Zonas Frias”, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deja sin ese beneficio a más de tres millones de personas.

El Gobierno logró la sanción del proyecto luego del acuerdo celebrados con las provincias del norte para otorgar un subsidio a la electricidad en los meses de verano.

La iniciativa fue sancionada por 38 votos, que fueron aportados por 21 legisladores de La Libertad Avanza, 4 radicales, 3 del PRO, 3 de Convicción Federal, 1 de Primero los Salteños, 1 de Despierta Chubut, 1 de Provincias Unidas, 1 de Independencia, 2 de Movimiento por Misiones, 1 de La Neuquinidad y 1 de Independencia.

En tanto, el proyecto fue rechazado por 6 senadores de la Unión Cívica Radical y 2 de Movere Santa Cruz.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo debía garantizar el quórum de 37 senadores para votar la iniciativa.

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Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético de unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada afectará a más de 3 millones de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis y sólo se mantiene en la Patagonia, la Puna y Malargüe.