La actividad económica cayó 2,9% en julio y registró su peor dato mensual del año
El EMAE del INDEC mostró además una baja interanual del 1,4%. En el primer semestre hubo tres meses de crecimiento y tres de caída.
24/09/2026 | 16:18Redacción Cadena 3
FOTO: La actividad económica se mueve entre lógicas de crecimiento y recuperación.
La actividad económica registró una caída del 2,9% en julio respecto de junio, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).
El indicador también mostró una variación negativa del 1,4% en comparación con julio de 2025, lo que marca un retroceso tanto en la comparación mensual como interanual.
El dato mensual estuvo por encima de las previsiones de las consultoras privadas, que esperaban una disminución de alrededor del 0,8% frente a junio.
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Cómo evolucionó la actividad durante 2026
Durante el primer semestre, el EMAE había mostrado un comportamiento irregular, con tres meses de crecimiento y otros tres de retroceso.
Los meses con variaciones positivas fueron enero (0,3%), marzo (2,6%) y junio (0,8%). En cambio, la actividad cayó en febrero (2,5%), abril (1,6%) y mayo (0,6%).
Con la baja registrada en julio, el indicador volvió a mostrar un retroceso luego del crecimiento de junio.
Qué esperan para el resto del año
Las proyecciones privadas anticipan una evolución más moderada de la actividad durante los próximos meses. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la economía argentina cerraría 2026 con un crecimiento del PBI del 2,1%.
La estimación representa una revisión a la baja respecto de las previsiones que las consultoras tenían a comienzos del año, cuando proyectaban una expansión cercana al 3,5%.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno ante el Congreso contempla una estimación de crecimiento del 3% para 2026 y del 4% para 2027.
Las consultoras privadas consideran que esas proyecciones oficiales son más optimistas que sus propias estimaciones.
Lectura rápida
¿Qué registró el INDEC en julio? Una caída del 2,9% en la actividad económica respecto de junio.
¿Quién informó sobre la caída de la actividad económica? El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
¿Cuándo se registró la caída? En julio de 2026.
¿Dónde se presentó el proyecto de Presupuesto 2027? Ante el Congreso.
¿Por qué las consultoras consideran optimistas las proyecciones oficiales? Porque son más elevadas que sus propias estimaciones.