Qué dijo la familia de la jugadora de pádel que realizó comentarios antisemitas

Tras la fuerte repercusión por los comentarios antisemitas que derivaron en la desvinculación de Florencia Guerra Sodero de la Selección Argentina de Pádel, la familia de la deportista rompió el silencio.

Su tío y abogado, Vladimir Sodero, calificó la publicación en redes sociales como una "broma de muy mal gusto" e informó que la jugadora pedirá disculpas públicas tras quedar marginada del torneo Panamericano.

En declaraciones periodísticas, el letrado intentó contextualizar el mensaje al explicar que la historia fue subida a una cuenta privada de Instagram en el marco de una votación sobre la indumentaria que utilizaría en la competencia.

"No tiene odio ni nada contra la comunidad judía. Fue una broma de muy mal gusto, fue una ironía. Por eso salí a defenderla, como abogado más que nada", argumentó Sodero, al tiempo que remarcó que su sobrina está atravesando un momento delicado tras no haber medido la dimensión institucional y social de sus palabras.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de intentar justificar el contexto, el representante legal reconoció la gravedad del hecho y señaló una brecha generacional respecto al alcance de estas expresiones.

"Yo, que soy más grande y sé lo que sufrió el pueblo judío con el Holocausto, sé que esto no da lugar. Quizás los jóvenes lo toman como broma y no se les pregona que está mal, pero no lo justifico", reflexionó, confirmando que la atleta emitirá un comunicado formal de disculpas.

La reacción familiar se produce luego de que la Asociación de Pádel Argentino (APA) resolviera apartar a Guerra Sodero de la delegación que competirá en el Panamericano "Libres Amateur" en Asunción, Paraguay, abriéndole un sumario disciplinario según el código de la Federación Internacional.

En paralelo, entidades como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) repudiaron categóricamente el mensaje, recordando que el deporte debe representar valores de integración y fraternidad.