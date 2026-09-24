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Rally Cordobés: Se presentó en Laguna Larga el clásico de la temporada que se larga el sábado

Laguna Larga entró en la cuenta regresiva de la 25° edición de su evento anual, que también recorrerá los caminos de Manfredi. Cobertura especial de Cadena3. VIDEO

24/09/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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Conferencia de Prensa del Rally de Laguna Larga

FOTO: Conferencia de Prensa del Rally de Laguna Larga

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Como cada año, Laguna Larga tiene un lugar especial en el calendario del Rally Cordobes, conmemorando en este 2026, su 25° edición. En la noche del miércoles en el centro cultural de la ciudad, se brindaron detalles de lo que será la séptima fecha del certamen.

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De la conferencia de Prensa, participaron Matías Torres Cena, intendente de Laguna Larga en uso de licencia al asumir la Secretaría de Cooperación Institucional del Gobierno de Córdoba, el intendente de Manfredi Patricio Olmedo, Gustavo Beccaría presidente de ACCOR/Rally Cordobés, Omar Sicilia representando a ACRyR y Julio Mungi, titular de la Federación de Automovilismo de Córdoba, junto a la Asociación Civil "Amigos del Rally" de Laguna Larga, donde se dió a conocer el cronograma oficial de la contienda.

PRIMERA ETAPA/Sábado 26 de Septiembre:

SEGUNDA ETAPA/Domingo 27 de Septiembre:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Laguna Larga. Imágenes: Prensa Rally Cordobés/M.Sanabria

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