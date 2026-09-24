Delegados abandonaron la ONU durante el discurso de Netanyahu: "Si hay más cobardes, que se salgan"

La intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas quedó marcada este jueves por una salida masiva de representantes diplomáticos de la sala.

Cuando Netanyahu se dirigió al estrado, numerosos delegados abandonaron sus asientos, en una protesta que dejó amplios sectores del recinto vacíos. La Misión Palestina ante la ONU había llamado previamente a las delegaciones a retirarse durante el discurso.

“Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”, respondió Netanyahu antes de comenzar su exposición.

Mientras se producía la salida, en los palcos permanecieron simpatizantes del gobierno israelí, algunos con kipás y distintivos con la bandera de Israel. También hubo aplausos y consignas de respaldo al primer ministro.

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?? La Asamblea General de la ONU se vacía ante el discurso de Netanyahu: “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora” https://t.co/bRkhZSZhlg pic.twitter.com/u06OAsPBVX — EL PAÍS (@el_pais) September 24, 2026

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La defensa de las acciones contra Irán

Uno de los principales ejes del discurso fue la ofensiva contra Irán. Netanyahu defendió la decisión de atacar las instalaciones nucleares iraníes y afirmó que, aunque la operación fue difícil, para él fue una de las decisiones más sencillas que tomó como primer ministro.

“La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos”, sostuvo.

La afirmación se produjo en el marco de un discurso en el que Netanyahu buscó defender las acciones militares de Israel y responder a las críticas internacionales. La agencia AP también reportó que el mandatario calificó de “cobardes morales” a los representantes que abandonaron la sala.

Críticas al Reino Unido y Francia

Netanyahu también cuestionó a Reino Unido y Francia por las críticas que ambos países realizaron contra la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

“Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término”, afirmó.

En ese contexto, minimizó la violencia cometida por colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania y la describió como acciones de un “puñado de jóvenes delincuentes”.

El primer ministro reconoció que algunos colonos “talan olivos”, “se enfurecen” y “prenden fuego”, pero sostuvo que no permitirá que ejerzan justicia por mano propia.

Una protesta que se extendió a Nueva York

La salida de los representantes diplomáticos coincidió con manifestaciones convocadas en distintos puntos de Nueva York contra la presencia de Netanyahu durante la Asamblea General.

El discurso había generado expectativa debido a las fuertes críticas que Israel enfrenta por sus operaciones militares y a la intención del primer ministro de utilizar la tribuna de Naciones Unidas para defender las decisiones de su Gobierno. Netanyahu había anticipado que acudiría a la ONU para defender las acciones de Israel frente a sus críticos.

La escena de los delegados abandonando el recinto se convirtió así en uno de los momentos centrales de la jornada, antes incluso de que Netanyahu desarrollara el resto de su discurso.