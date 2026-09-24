Suben los combustibles entre 2% y 5%: las petroleras rompen el acuerdo por el alza del crudo

Las principales empresas petroleras que operan en Argentina comenzaron a aplicar desde esta semana un aumento de entre el 2% y el 5% en el precio de los combustibles, con variaciones según la región del país.

La única excepción por el momento es la compañía estatal YPF, que decidió mantener sus valores vigentes, aunque en el sector no se descarta que termine acoplándose al resto del mercado en los próximos días.

La decisión de los refinadores rompe definitivamente el mecanismo de contención o "buffer" que venía funcionando desde mayo, tras un incremento previo que había alcanzado hasta el 30%.

Aquel entendimiento entre petroleras y refinadoras fijaba un pacto de estabilidad en los surtidores mientras la cotización internacional del crudo se mantuviera por encima de los 80 dólares, con el compromiso de compensar los flujos financieros en etapas posteriores.

Sin embargo, la brusca escalada del escenario internacional aceleró los tiempos de las petroleras.

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Al promediar la rueda bursátil, el barril de petróleo crudo Brent volvió a perforar la barrera de los 100 dólares y trepó hasta los 105 dólares, impulsado por cruces y declaraciones contradictorias entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán.

Esta tensión internacional obligó a las compañías locales a trasladar el nuevo costo al mercado interno.

Al haberse aplicado durante la última semana de noviembre, la medida tendrá un efecto directo pero distribuido en los indicadores económicos: el impacto en el índice de inflación se verá dividido entre los registros del mes en curso y los de diciembre.