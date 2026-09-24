Hernán Bloquero se defiende de acusaciones de acoso y responde a Homero Pettinato

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- En medio de una creciente controversia, Hernán Bloquero se pronunció sobre las acusaciones en su contra tras la denuncia pública del streamer Homero Pettinato. Este último había señalado a Bloquero como "acosador" de la influencer Sofía Gonet después de que este se presentara en su lugar de trabajo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Pettinato reveló que ha estado viviendo con miedo, mencionando que la persona que lo amenaza de muerte desde hace aproximadamente dos años se presentó en la puerta del streaming "Olga". Ante esta situación, el influencer decidió realizar una denuncia en la policía, solicitando que se localice a Bloquero.

En su primera aparición en televisión, Hernán Bloquero se dirigió a la audiencia en el programa PrimiciasYa, donde se defendió de las acusaciones, negando ser el acosador de Sofía Gonet y rechazando estar detrás de las cuentas falsas mencionadas por ella en sus declaraciones.

“Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba... no quiero saber absolutamente más nada”, expresó Bloquero en referencia a Gonet. A pesar de su negativa, también admitió estar afectado por la situación: “¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero. Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que esto no se terminó, yo no voy a poder estar tranquilo.”

El impacto de estas acusaciones ha llevado a Bloquero a replantearse su relación con Gonet: “Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo, pero realmente (lo de La Reini) es indignante. Yo creo que hasta hace poco estaba enamorado de ella. Pero que me haya tratado de acosador virtual, no tiene perdón. Y aclaro que no tengo ningún problema mental.”

Bloquero también desmintió las afirmaciones de los medios que lo catalogan como "acosador": “Eso que dijo que la acoso desde hace más de 10 años, es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. También es mentira que le hice magia negra. Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida. A ella no la conozco personalmente. ¿Cómo se puede sentir acosada? Tendría que estar orgullosa”, comentó.

Finalmente, se refirió a la denuncia presentada por Pettinato tras el incidente en la puerta de "Olga": “Él no puede salir a denunciar algo que ni siquiera llegó a la agresión física. De casualidad andaba por Olga y cuando lo vi no me pude contener.”

¿Qué dice la denuncia de Sofía Gonet a Hernán Bloquero?

La periodista Marina Calabró compartió detalles de la denuncia de Sofía Gonet, quien solicita que la causa sea tratada penalmente.

"Su ex pareja, el señor Homero Pettinato, se hallaba en un streaming de nombre Olga, que se encuentra en Humboldt 1507, momento en que el sujeto se apersonó en vía pública y, a través de una vidriera, le realizó una seña con el dedo índice hacia el cuello, como se realiza señal de muerte, lo miró fijamente y se retiró, siendo antecedente que hace dos años venía amenazándolo de muerte, ya que se encontraba en pareja con la rubricante", detalla la denuncia.

Y continúa: "Consultada sobre si tiene conocimiento si el señor Pettinato realizó una denuncia por lo sucedido, refiere que sí, que fue denunciado en comisaría. Quiere que sea una causa penal contra la persona que denunció a Homero Pettinato."