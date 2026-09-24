FOTO: Condenan a mujer por facilitar abusos sexuales a su hija con síndrome de Down

Rosario, 24 de septiembre (NA) -- En un fallo que ha generado conmoción, una mujer fue condenada en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez a diez años de prisión por facilitar abusos sexuales en perjuicio de su hija menor de edad, quien además padece síndrome de Down.

La acusada, de 52 años, podrá cumplir la pena en su domicilio, según lo determinado por los integrantes del tribunal, en un caso que se caratuló como 'corrupción de menores agravada por el vínculo'.

La investigación se inició el año pasado tras una llamada anónima a la línea telefónica 137. A partir de esta denuncia, la fiscal Abi Luz Cabrera solicitó un allanamiento en el domicilio de la acusada, V. M., donde el personal sanitario trasladó a la niña de siete años para una revisión médica. Durante este examen, se constataron lesiones compatibles con abuso sexual.

A pesar de las pruebas, no se ha determinado por cuánto tiempo la mujer expuso a su hija a estos abusos. Desde el Ministerio Público de la Acusación se investigó a dos hombres como posibles sospechosos, pero no se han registrado avances significativos en el caso.

El juez Guillermo Lanfranco Pari, en su sentencia, decidió mantener la prisión domiciliaria de V. M., que ya había sido establecida en resoluciones anteriores.