Condenan a 27 integrantes de Templo Filadelfia por trata de personas en Buenos Aires

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín emitió una sentencia condenatoria contra 27 individuos implicados en una red delictiva dedicada a la trata de personas, enfocándose en la explotación laboral y la reducción a la servidumbre.

La resolución judicial incluyó el decomiso de 46 propiedades y doce vehículos, además de la subasta de otros 15 automóviles. Asimismo, se ordenó la baja de la inscripción del Templo Filadelfia en el Registro Nacional de Cultos.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que evidenciaron el funcionamiento de la organización a lo largo de casi cinco décadas, implementando un sistema de control, aislamiento y explotación de sus víctimas.

Siguiendo lo solicitado por el fiscal general Alberto Gentili en su alegato, el tribunal impuso penas que varían entre tres años y nueve meses y 24 años de prisión a los condenados. La organización, que operaba bajo la fachada de una congregación religiosa llamada Templo Filadelfia, se dedicó a someter a personas vulnerables a un sistema de explotación laboral.

La sentencia más severa fue dictada contra Eva Petrona Pereyra, de 81 años, quien se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. El tribunal la consideró jefa de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También fue hallada culpable de suprimir la identidad de un menor y de otros delitos relacionados.

En términos de compensación económica, el tribunal fijó reparaciones por un total de $2.170.467.831,20 para 27 víctimas, que se ajustarán según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La organización había operado desde al menos 1972 hasta finales de 2020, con su sede principal en San Justo, en el partido de La Matanza, y contaba con sucursales en diferentes regiones del país, así como en Paraguay y Brasil.

El juicio comenzó en enero de 2024 y fue llevado a cabo por un tribunal compuesto por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Durante el proceso, más de 200 testigos brindaron declaraciones, y los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 18 de noviembre.

Entre las medidas adicionales, se ordenó la baja de la inscripción del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos y se notificará a la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El tribunal también determinó el cambio de filiación materna para dos víctimas, quienes no eran los hijos biológicos de las mujeres que figuraban como sus madres. Estos conservarán sus nombres y documentos. Además, se declaró la nulidad de dos matrimonios entre víctimas, forzados en 1987 y 2007.

Por último, se dispuso el decomiso y destrucción de dispositivos electrónicos y documentación incautada, salvo excepciones estipuladas en la sentencia, previa consulta con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón.

Agencia NA