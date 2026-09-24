Diego Forlán debutó como DT de Uruguay con derrota ante Japón en amistoso internacional

FOTO: La Uruguay de Diego Forlán se fue derrotada 3-1 contra Japón en su primer amistoso.

Uruguay sufrió una derrota ante Japón por 3-1 en el inicio de su gira por el continente asiático, en el marco de los amistosos internacionales programados durante la fecha FIFA, destacándose el debut de Diego Forlán como director técnico del seleccionado.

El equipo uruguayo comenzó el partido en desventaja, ya que Kiryu Matsuki abrió el marcador a los 11 minutos con un impresionante gol desde fuera del área. Posteriormente, Hiroki Ito y Ayase Ueda anotaron a los 47 y 51 minutos respectivamente, mientras que Maximiliano Araújo logró el empate parcial a los 42 minutos del primer tiempo.

Este encuentro marcó el regreso de la selección uruguaya a la competición tras el polémico Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, donde su desempeño fue decepcionante, finalizando en la fase de grupos con solo 2 puntos. La eliminación provocó la salida de Marcelo Bielsa, lo que llevó a la designación de Forlán como entrenador interino.

El partido se desarrolló en el Q&A Stadium Miyagi, donde la acción comenzó rápidamente gracias a la destacada jugada de Matsuki, quien recibió el balón en el costado derecho, realizó un recorte hacia adentro y disparó al segundo palo, superando a Santiago Mele.

Antes de finalizar la primera parte, Maximiliano Araújo logró igualar el marcador tras un rebote del arquero japonés Tomoki Hayakawa, que había detenido un remate previo de Federico Viñas.

En el segundo tiempo, aunque Uruguay intentó mantener la paridad, fue Kento Shiogai quien, en tiempo de descuento, recibió un pase de Ueda y definió por el costado del arquero charrúa. Finalmente, Ayase Ueda selló la victoria con un tercer gol, tras recibir un excelente pase de Junya Ito.

El primer once que presentó Forlán estuvo conformado por: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas, Darwin Núñez.

Uruguay tiene programados dos partidos más en su gira, enfrentándose a Corea del Sur el próximo lunes en Seúl y el martes 6 de octubre contra India en Calcuta.