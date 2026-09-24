Diego Forlán debutó como DT de Uruguay con derrota ante Japón en amistoso internacional
"Cachavacha" llegó como DT interino luego de la desvinculación de Marcelo Bielsa tras quedar en fase de grupos en el Mundial 2026.
FOTO: La Uruguay de Diego Forlán se fue derrotada 3-1 contra Japón en su primer amistoso.
Uruguay sufrió una derrota ante Japón por 3-1 en el inicio de su gira por el continente asiático, en el marco de los amistosos internacionales programados durante la fecha FIFA, destacándose el debut de Diego Forlán como director técnico del seleccionado.
El equipo uruguayo comenzó el partido en desventaja, ya que Kiryu Matsuki abrió el marcador a los 11 minutos con un impresionante gol desde fuera del área. Posteriormente, Hiroki Ito y Ayase Ueda anotaron a los 47 y 51 minutos respectivamente, mientras que Maximiliano Araújo logró el empate parcial a los 42 minutos del primer tiempo.
Este encuentro marcó el regreso de la selección uruguaya a la competición tras el polémico Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, donde su desempeño fue decepcionante, finalizando en la fase de grupos con solo 2 puntos. La eliminación provocó la salida de Marcelo Bielsa, lo que llevó a la designación de Forlán como entrenador interino.
El partido se desarrolló en el Q&A Stadium Miyagi, donde la acción comenzó rápidamente gracias a la destacada jugada de Matsuki, quien recibió el balón en el costado derecho, realizó un recorte hacia adentro y disparó al segundo palo, superando a Santiago Mele.
Antes de finalizar la primera parte, Maximiliano Araújo logró igualar el marcador tras un rebote del arquero japonés Tomoki Hayakawa, que había detenido un remate previo de Federico Viñas.
En el segundo tiempo, aunque Uruguay intentó mantener la paridad, fue Kento Shiogai quien, en tiempo de descuento, recibió un pase de Ueda y definió por el costado del arquero charrúa. Finalmente, Ayase Ueda selló la victoria con un tercer gol, tras recibir un excelente pase de Junya Ito.
El primer once que presentó Forlán estuvo conformado por: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas, Darwin Núñez.
Uruguay tiene programados dos partidos más en su gira, enfrentándose a Corea del Sur el próximo lunes en Seúl y el martes 6 de octubre contra India en Calcuta.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido?
Uruguay perdió 3-1 ante Japón en su primer amistoso internacional bajo la dirección de Diego Forlán.
¿Quién anotó los goles?
Los goles de Japón fueron marcados por Kiryu Matsuki, Hiroki Ito y Ayase Ueda; Maximiliano Araújo anotó para Uruguay.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó en el Q&A Stadium Miyagi, Japón.
¿Cuál fue el contexto del partido?
El partido fue el debut de Diego Forlán como DT de Uruguay, tras la salida de Marcelo Bielsa después del Mundial 2026.
¿Cuáles son los próximos encuentros de Uruguay?
Uruguay jugará contra Corea del Sur y India en su gira por Asia.
[Fuente: Noticias Argentinas]