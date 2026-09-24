"Has roto la jaula": el elogio de Netanyahu a Milei tras su encuentro en Nueva York

Javier Milei y Benjamín Netanyahu se reunieron este jueves en Nueva York, en el marco de las actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro se extendió durante unos 20 minutos y terminó con un abrazo y elogios mutuos entre ambos mandatarios.

Netanyahu destacó especialmente la gestión económica de Milei y su respaldo a Israel. “Has roto la jaula”, le dijo el primer ministro israelí al Presidente argentino al referirse al rumbo económico de su Gobierno.

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Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, with Argentinian President Javier Milei @JMilei on the sidelines of the UN General Assembly.



The Prime Minister thanked President Milei for his steadfast and unconditional support for the State of Israel, and congratulated him on… pic.twitter.com/jR2bhiXoEQ — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2026

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El elogio de Netanyahu a Milei

Tras el encuentro, Netanyahu definió a Milei como “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo” y calificó como “magistral” la transformación económica impulsada por el mandatario argentino.

“Lo que ha hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política”, sostuvo.

El primer ministro israelí afirmó además que Milei “ha logrado salir de la jaula y está dando libertad a la gente” y consideró que puede llevar tiempo comprender los alcances de esa transformación.

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Argentina's Milei to Netanyahu:



You are one of the greatest leaders in the history of the world. pic.twitter.com/kidHoBWnPI — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

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“Cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante”, agregó Netanyahu.

También destacó el respaldo de Milei a Israel y vinculó esa postura con la defensa de lo que definió como “la verdad”.

“Por eso apoya a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que usted”, expresó.

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La respuesta de Milei

Milei agradeció las palabras de Netanyahu y lo llamó “amigo”.

“Muchas gracias, amigo mío. Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo”, respondió el Presidente argentino.

El encuentro se produjo mientras ambos países mantienen una estrecha relación política y diplomática y en medio de la situación de Medio Oriente.

Según la información difundida sobre la reunión, Milei y Netanyahu analizaron la situación regional, particularmente las acciones de Irán y los hutíes.

Malvinas y la empresa israelí Navitas

El encuentro también se produjo en medio de la discusión por la participación de la empresa israelí Navitas Petroleum en el proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas.

La compañía israelí participa junto a la británica Rockhopper Exploration en la iniciativa de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

Sin embargo, no hubo confirmación de que el tema haya sido tratado durante la reunión de este jueves.

Milei ya había planteado anteriormente la situación de Navitas a Netanyahu. Según los antecedentes citados en la información sobre aquel encuentro, el primer ministro israelí había señalado que se trataba de una empresa privada.

El Gobierno argentino había evaluado distintas alternativas para expresar su rechazo a la participación de compañías en la explotación de recursos en las Islas Malvinas, en línea con la posición argentina sobre la soberanía del archipiélago.