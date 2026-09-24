Luján, el gran desafío logístico para la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá en Luján uno de sus principales desafíos logísticos. La ciudad, reconocida por su importancia religiosa y por recibir cada año a grandes cantidades de peregrinos, deberá prepararse para un escenario diferente al de las tradicionales peregrinaciones: esta vez, una multitud podría concentrarse durante varias horas en un mismo lugar para esperar al pontífice.

Las estimaciones preliminares hablan de entre un millón y un millón y medio de personas, con una cifra que podría rondar el millón doscientas mil. El número representa un desafío particular para una ciudad de dimensiones reducidas y con una infraestructura que habitualmente recibe a los peregrinos de manera escalonada.

Durante las peregrinaciones tradicionales, la dinámica es diferente: miles de personas llegan, participan de las celebraciones y luego se retiran, mientras nuevos grupos ocupan los espacios disponibles. En la visita de León XIV, en cambio, se prevé una concentración masiva de personas que permanecerán en Luján hasta la llegada del Papa, con una vigilia previa.

Desde la organización de la Basílica y la arquidiócesis aseguran que se están tomando todos los recaudos para afrontar el operativo.

El padre Matías, encargado de parte de la logística en la Basílica de Luján, en diálogo con Cadena 3 destacó la importancia que tendrá el acontecimiento para la comunidad y aseguró que se trabaja en aspectos vinculados con la seguridad, comunicación y logística.

Uno de los antecedentes que permite planificar el operativo es la tradicional peregrinación nacional a Luján, que se realiza durante el primer fin de semana de octubre y suele convocar aproximadamente a un millón o un millón y medio de personas.

Esa experiencia en eventos masivos constituye una referencia para las autoridades y los organizadores, aunque reconocen que la visita papal tendrá características particulares por la permanencia simultánea de una multitud.

Uno de los principales puntos de la organización será el acceso. Para los actos masivos vinculados con la visita del Papa no será posible llegar en automóvil hasta los lugares de concentración, por lo que se recomienda a quienes concurran planificar el traslado con anticipación y contemplar largas esperas y caminatas.

La misma lógica se aplicará al acto previsto en Córdoba, donde el predio de FADEA comenzará a recibir personas desde las 18 del día 9. Quienes quieran evitar demoras podrán llegar desde la tarde y permanecer allí durante la noche, cuando está prevista una vigilia con actividades, música y servicios de seguridad y atención sanitaria.

En este contexto, la información será una herramienta central. Los medios de comunicación tendrán la tarea de brindar información de servicio sobre accesos, transporte, horarios, cortes y recomendaciones para quienes se movilicen hacia los distintos puntos de la visita.

Mientras Luján presenta el desafío de una ciudad pequeña frente a una concentración multitudinaria, el escenario previsto para la misa en Córdoba ofrece mayores posibilidades de organización.

El predio de FADEA es considerablemente más amplio y cuenta además con el antecedente de la visita de Juan Pablo II, cuya experiencia será tomada como referencia para la planificación del encuentro con León XIV.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, y el predio de FADEA, en Córdoba, también serán escenarios de concentraciones masivas, pero con espacios que permiten establecer controles y organizar con mayor facilidad el movimiento de las personas.

En todos los casos, las autoridades y los organizadores remarcan la necesidad de que quienes participen concurran con tiempo, sigan las indicaciones oficiales y tengan en cuenta que se tratará de un operativo que involucrará a miles de personas desplazándose entre distintas provincias.

La visita de León XIV implicará así un enorme despliegue de seguridad, logística, conectividad y atención sanitaria, con un objetivo central: que los encuentros con el Papa puedan desarrollarse con la mayor organización posible frente a una convocatoria multitudinaria.

Entrevista de "Amamos Argentina".