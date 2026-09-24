Milei finalizó su gira en Estados Unidos: qué conclusiones quedaron

El presidente Javier Milei concluye su gira por Estados Unidos con importantes anuncios sobre inversiones y críticas a la relación con el Reino Unido respecto a las Malvinas.

Milei se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y tuvo una conversación con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, donde se reafirmó que la superficie de alianzas internacionales de Argentina no ha cambiado.

"El presidente Donald Trump encontró tiempo para reunirse con el jefe de gobierno del Reino Unido y no con el presidente Milei", analizó en diálogo con Cadena 3 Gabriel Puricelli.

El contexto geopolítico se complica. A pesar de que Trump ha optado por acercarse a Venezuela, el presidente de los Estados Unidos mantiene una postura clara a favor del Reino Unido en la cuestión de las Malvinas. "La reunión con Rodríguez, la líder venezolana, muestra cómo Venezuela se ha convertido en un protectorado de EE. UU.", añadió Puricelli.

La ambigüedad de Trump hacia Malvinas deja a Argentina en una posición desfavorable. "La relación con el Reino Unido es más importante que la relación con Argentina", afirmó Puricelli, indicando que la postura del gobierno británico se mantiene firme ante las inquietudes argentinas.

A corto plazo, no se anticipan avances significativos en la disputa por las Malvinas. El Reino Unido ha endurecido su posición, y Estados Unidos, aunque no cambia su postura, acompaña las acciones británicas.

A pesar de todo, Puricelli destacó que es positivo que Argentina revise la aplicación de la ley Pino Solanas sobre las empresas en Malvinas, aunque mencionó que el proyecto presentado tiene detalles que podrían afectar libertades fundamentales.