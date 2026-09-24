Diego Dabove se queda en Tigre tras dar marcha atrás con su renuncia

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – El director técnico Diego Dabove seguirá al mando de Tigre tras haber presentado su renuncia, que fue revocada en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club durante la tarde de hoy.

La Agencia Noticias Argentinas informó que su continuidad fue ratificada por el presidente Martín Suárez, quien se presentó ante los medios acompañado por Dabove, algunos miembros de la directiva y jugadores del plantel de Primera.

Las últimas horas habían estado marcadas por diversas versiones que sugerían que el entrenador había sido despedido en lugar de renunciar. Sin embargo, tras una reunión entre referentes del club y la dirigencia, se determinó que Dabove continuará al frente del equipo de la zona norte del conurbano bonaerense.

Diego Dabove recibió el respaldo de los jugadores que forman parte de su plantel desde enero del año pasado. Después de varias idas y vueltas, se decidió que él seguirá como entrenador de Tigre.

El director técnico, quien inició su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017, había expresado su intención de alejarse del club luego de una reunión con la comisión directiva y lo comunicó a los futbolistas en lo que parecía ser su última práctica. Sin embargo, la situación cambió rápidamente.

Se llevó a cabo una conferencia de prensa que fue breve y no se aceptaron preguntas. Solo tomó la palabra el presidente de la institución, Martín Suárez, quien afirmó: "Todo lo que circuló sobre Diego y su salida es mentira".

Además, el presidente, que ganó las elecciones en 2023 y está en un año electoral, aseguró que piensan "seguir y pelear hasta el final", destacando que están "todos juntos y unidos" en la dirigencia, los jugadores y el entrenador.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación entre la dirigencia y el cuerpo técnico, ya que la administración se vio obligada a ceder ante el deseo de los futbolistas. En este contexto, Tigre definirá su desempeño en el semestre y su participación en competiciones para la próxima temporada. Actualmente, el equipo se encuentra en el duodécimo lugar del Clausura, a solo un punto de la zona de clasificación, mientras que diez puntos lo separan de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.