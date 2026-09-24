En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

La Casita del Blues

José Palazzo

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Diego Dabove se queda en Tigre tras dar marcha atrás con su renuncia

La permanencia del entrenador en el "Matador" fue confirmada en una breve conferencia de prensa.

24/09/2026 | 20:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Diego Dabove continuará siendo el DT de Tigre.

FOTO: Diego Dabove continuará siendo el DT de Tigre.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – El director técnico Diego Dabove seguirá al mando de Tigre tras haber presentado su renuncia, que fue revocada en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club durante la tarde de hoy.

La Agencia Noticias Argentinas informó que su continuidad fue ratificada por el presidente Martín Suárez, quien se presentó ante los medios acompañado por Dabove, algunos miembros de la directiva y jugadores del plantel de Primera.

Las últimas horas habían estado marcadas por diversas versiones que sugerían que el entrenador había sido despedido en lugar de renunciar. Sin embargo, tras una reunión entre referentes del club y la dirigencia, se determinó que Dabove continuará al frente del equipo de la zona norte del conurbano bonaerense.

Diego Dabove recibió el respaldo de los jugadores que forman parte de su plantel desde enero del año pasado. Después de varias idas y vueltas, se decidió que él seguirá como entrenador de Tigre.

El director técnico, quien inició su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017, había expresado su intención de alejarse del club luego de una reunión con la comisión directiva y lo comunicó a los futbolistas en lo que parecía ser su última práctica. Sin embargo, la situación cambió rápidamente.

Se llevó a cabo una conferencia de prensa que fue breve y no se aceptaron preguntas. Solo tomó la palabra el presidente de la institución, Martín Suárez, quien afirmó: "Todo lo que circuló sobre Diego y su salida es mentira".

Además, el presidente, que ganó las elecciones en 2023 y está en un año electoral, aseguró que piensan "seguir y pelear hasta el final", destacando que están "todos juntos y unidos" en la dirigencia, los jugadores y el entrenador.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación entre la dirigencia y el cuerpo técnico, ya que la administración se vio obligada a ceder ante el deseo de los futbolistas. En este contexto, Tigre definirá su desempeño en el semestre y su participación en competiciones para la próxima temporada. Actualmente, el equipo se encuentra en el duodécimo lugar del Clausura, a solo un punto de la zona de clasificación, mientras que diez puntos lo separan de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Diego Dabove?
Diego Dabove continuará siendo el director técnico de Tigre tras revocar su renuncia.

¿Quién confirmó su permanencia?
El presidente de Tigre, Martín Suárez, fue quien confirmó la continuidad de Dabove.

¿Qué había generado confusión?
Circulaban versiones que indicaban que Dabove había sido despedido, en lugar de renunciar.

¿Cuál es la situación actual de Tigre?
Tigre marcha duodécimo en el Clausura, a un punto de la zona de clasificación.

¿Qué dijo el presidente sobre la situación?
Martín Suárez declaró que "todo lo que circuló sobre Diego y su salida es mentira".

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf