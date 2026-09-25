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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 30°. Se espera un día cálido y húmedo, ideal para actividades al aire libre.

25/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

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Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 58%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1007 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que generará un ambiente cálido y húmedo durante el día. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. Para el sábado 26 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 27 de septiembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 21°, también con lluvias ligeras. El lunes 28 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 29 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 24°, con posibilidad de lluvias.

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