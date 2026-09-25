Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que genera una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, contribuyendo a la estabilidad del clima.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 31°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad y el viento se mantendrán en niveles similares a los actuales, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El sábado 26 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 27, las temperaturas oscilarán entre 20° y 25°, con lluvias moderadas. Para el lunes 28, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras nuevamente. El martes 29, el clima será más fresco, con mínimas de 17° y máximas de 24°, y se prevén lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 30, se espera un día más fresco, con mínimas de 11° y máximas de 24°, con cielo parcialmente nublado.