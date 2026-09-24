Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 24 de septiembre

En la jornada de hoy, jueves 24 de septiembre, las cotizaciones del dólar presentan valores significativos que impactan tanto en el ahorro como en las compras cotidianas de los argentinos. El dólar oficial se encuentra en su valor más alto con una venta a $1.540 y una compra a $1.490. Este tipo de cambio es el que se utiliza para el comercio formal y determina gran parte de las transacciones dentro del sistema financiero nacional.

Por otro lado, el dólar blue -el paralelo que opera en el mercado informal- se cotiza a $1.560 para la venta, y $1.540 para la compra. Este margen entre el valor oficial y el blue muestra la desconfianza en el mercado formal y la búsqueda de alternativas para resguardar los ahorros ante la inflación persistentemente alta.

La cotización de dólar bolsa y el dólar contado con liquidación (CCL) se sitúan en $1.541.6 y $1.609.8 respectivamente. Estos tipos de cambio son utilizados por quienes desean mover dólares fuera del país legalmente, haciendo transacciones a través de la compra y venta de acciones en el mercado local.

En el ámbito de las divisas digitales, el dólar cripto se encuentra en $1.607.23, reflejando la transformación del uso del dinero digital y su creciente aceptación. Esta cotización presenta incertidumbres, dado que depende de la fluctuación del valor de las criptomonedas en el mercado global.

Otro aspecto a tener en cuenta es el dólar tarjeta, que este jueves se posiciona en un rango más alto, alcanzando los $2.002 en ventas. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas en el exterior con tarjetas en moneda extranjera, incluyendo un impuesto adicional que encarece el costo para quienes viajan o realizan compras online en el exterior.

Las distintas cotizaciones del dólar son influenciadas por una serie de factores, incluyendo la oferta y demanda de divisas en el mercado, el control cambiario impuesto por el gobierno, y la inestabilidad económica inherente al contexto argentino. A estos se suman las expectativas futuras de los inversores respecto a la inflación y el rendimiento de la economía nacional. La incertidumbre política y decisiones de política económica también juegan un papel crucial en la determinación de las tasas cambiarias, lo que reviste de vital importancia estar siempre informado sobre estos cambios.