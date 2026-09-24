El "Kun" Agüero respaldó a Messi como candidato al Balón de Oro: "Qué pregunta fácil"

El exfutbolista argentino Sergio "Kun" Agüero expresó su apoyo a Lionel Messi como el principal candidato para ganar el próximo Balón de Oro, resaltando que su mejor desempeño se evidenció en un Mundial.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, el ícono del Manchester City enfatizó el nivel que ha logrado a los 39 años, afirmando que esto le otorga "mucho más mérito que a un jugador joven".

El galardón que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada será otorgado el lunes 26 de octubre, reconociendo el rendimiento de los futbolistas durante el periodo de 12 meses desde julio del año pasado hasta julio de 2026. Messi se posiciona como uno de los principales candidatos, compitiendo con los españoles Rodri y Lamine Yamal, el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé.

Agüero eligió a Messi como su favorito para llevarse el Balón de Oro, lo que marcaría la novena vez que el jugador se consagra en este reconocimiento, convirtiéndolo en el más premiado de la historia.

"Qué pregunta fácil", comenzó el exdelantero al ser consultado sobre su elección, antes de reafirmar su confianza en el futbolista del Inter Miami como el merecedor del galardón al mejor jugador de la temporada 2025/26.

Además, el exjugador, que inició su carrera en Independiente, señaló que "jugar bien en un Mundial tiene otro mérito" en comparación con destacarse en competiciones como LaLiga o la UEFA Champions League.

Finalmente, Agüero subrayó que el rendimiento de Messi en el Mundial, donde anotó ocho goles y se convirtió en el líder tanto futbolístico como espiritual del seleccionado argentino, que terminó como subcampeón, tiene aún más valor por su edad. Según Agüero, su actuación es más significativa que si se tratara de "un jugador joven de 21 o 25 años".