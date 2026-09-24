Falleció Marcos Franchi, representante de Maradona y figura del fútbol argentino

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – El empresario Marcos Franchi, reconocido por su papel como representante de Diego Armando Maradona y como mánager de Juan Román Riquelme, falleció a los 75 años de edad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Franchi se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

Durante su trayectoria, el empresario acompañó al "10" entre 1990 y 1994, convirtiéndose en parte de su círculo íntimo en algunos de los momentos más difíciles de su carrera, como los casos de doping positivo en 1991 y el Mundial de Estados Unidos 1994.

Tras atravesar una enfermedad que lo mantuvo internado los últimos días de su vida, Marcos Franchi falleció en el Hospital Alemán de Buenos Aires durante la jornada de este jueves.

Franchi fue copropietario de la compañía Back Sports, la cual compartía con el abogado Daniel Bolotnicoff, quien también trabajó junto a Maradona y Riquelme.

Su ingreso al círculo cercano de Diego se produjo en el segundo semestre de 1990, cuando Maradona decidió poner fin a su relación laboral con Guillermo Coppola, aunque luego volverían a trabajar juntos entre 1995 y 2003.

Al poco tiempo de convertirse en la "mano derecha" del astro del fútbol mundial, Franchi enfrentó su primera sanción por doping positivo, posterior al Mundial de Italia 1990, lo que lo alejó de las canchas por 15 meses.

Además, Franchi participó en la liberación del "10" luego de ser detenido en la ciudad de Buenos Aires, algunos meses después, y fue parte de la negociación para su regreso a la actividad deportiva, aunque su relación se terminó tras el segundo doping positivo, cuando a Maradona le "cortaron las piernas" en el Mundial de 1994.

Posteriormente, mientras el ídolo del Napoli optaba por volver a asociarse con Coppola, Franchi se dedicó a la representación de varios jugadores, incluyendo a Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y Diego Placente, entre otros.