En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El dólar alcanza un nuevo récord: sube a $1.540 y el riesgo país se acerca a 570 puntos

La divisa subió $5 en el Banco Nación. Los bonos en dólares operaban con resultados dispares, mientras caían las acciones argentinas en Wall Street y la Bolsa porteña. En tanto, el dólar tarjeta superó los $2.000.

24/09/2026 | 13:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
ilustrativa.

FOTO: ilustrativa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El dólar oficial subía $5 este jueves 24 de septiembre y se vendía a $1.540 en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. En paralelo, el riesgo país se ubicaba en 565 puntos básicos, cerca de los 570, en una jornada en la que los mercados aguardaban dos indicadores económicos del Indec.

El índice elaborado por JP Morgan, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, registraba ese nivel mientras los bonos soberanos en dólares mostraban un comportamiento dispar, con bajas de hasta el 1%.

En el mercado cambiario, el dólar blue alcanzaba los $1.560. Las cotizaciones financieras, en cambio, retrocedían: el dólar MEP se negociaba a $1.540,30 y el contado con liquidación bajaba un 0,4%, hasta $1.606,75. En tanto, el dólar tarjeta superó los $2.000 y operaba a $2.002.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La atención del mercado, puesta en el Indec

Durante la tarde, el Indec dará a conocer el estimador mensual de actividad económica (EMAE) de julio, luego del retroceso registrado durante el segundo trimestre. También publicará los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2026. Ambos informes permitirán evaluar la evolución de la economía y la situación social.

La consultora Outlier señaló en un informe que la principal preocupación sigue siendo la marcha de la actividad y del mercado laboral, y el impacto que podrían tener de cara al año próximo, marcado por una nueva carrera presidencial. Además, anticipó una baja mensual significativa en el EMAE de julio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Caídas de las acciones argentinas

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraban pérdidas superiores al 2% en algunos casos. Las mayores bajas correspondían a Telecom (-2,4%), Banco Supervielle (-2,2%), Edenor (-2,1%) y BBVA (-1,6%).

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedía un 1% en pesos y un 0,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.

Lectura rápida

¿Qué subió el 24 de septiembre? El dólar oficial subió $5 y se vendió a $1.540 en el Banco Nación.

¿Quién elaboró el índice mencionado? El índice fue elaborado por JP Morgan.

¿Cuándo se publicarán los datos de pobreza? Los datos de pobreza serán publicados por el Indec durante la tarde del 24 de septiembre.

¿Dónde se registraron caídas significativas? Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron pérdidas superiores al 2%.

¿Por qué es importante el EMAE? El EMAE permitirá evaluar la evolución de la economía y la situación social en Argentina.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf