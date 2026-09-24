El dólar alcanza un nuevo récord: sube a $1.540 y el riesgo país se acerca a 570 puntos

El dólar oficial subía $5 este jueves 24 de septiembre y se vendía a $1.540 en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. En paralelo, el riesgo país se ubicaba en 565 puntos básicos, cerca de los 570, en una jornada en la que los mercados aguardaban dos indicadores económicos del Indec.

El índice elaborado por JP Morgan, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, registraba ese nivel mientras los bonos soberanos en dólares mostraban un comportamiento dispar, con bajas de hasta el 1%.

En el mercado cambiario, el dólar blue alcanzaba los $1.560. Las cotizaciones financieras, en cambio, retrocedían: el dólar MEP se negociaba a $1.540,30 y el contado con liquidación bajaba un 0,4%, hasta $1.606,75. En tanto, el dólar tarjeta superó los $2.000 y operaba a $2.002.

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• La atención del mercado, puesta en el Indec

Durante la tarde, el Indec dará a conocer el estimador mensual de actividad económica (EMAE) de julio, luego del retroceso registrado durante el segundo trimestre. También publicará los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2026. Ambos informes permitirán evaluar la evolución de la economía y la situación social.

La consultora Outlier señaló en un informe que la principal preocupación sigue siendo la marcha de la actividad y del mercado laboral, y el impacto que podrían tener de cara al año próximo, marcado por una nueva carrera presidencial. Además, anticipó una baja mensual significativa en el EMAE de julio.

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• Caídas de las acciones argentinas

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraban pérdidas superiores al 2% en algunos casos. Las mayores bajas correspondían a Telecom (-2,4%), Banco Supervielle (-2,2%), Edenor (-2,1%) y BBVA (-1,6%).

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedía un 1% en pesos y un 0,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.