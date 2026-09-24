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Ratifican condena a prisión perpetua por el asesinato del diputado Olivares y su asesor

La defensa de Juan José Fernández cuestionó la alevosía y la validez de la pena, argumentando que "desconocía las intenciones" del autor de los asesinatos en el caso del diputado Olivares.

24/09/2026 | 16:22Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves la condena a prisión perpetua para Juan Jesús Fernández, involucrado en el doble homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, quienes fueron asesinados mientras caminaban por la plaza frente al Congreso.

La decisión del TSJ desestimó la apelación presentada por la defensa de Fernández contra la resolución de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC). La condena fue dictada al considerar a Fernández como partícipe necesario en el delito de homicidio agravado por alevosía, en dos ocasiones.

Los abogados de Fernández impugnaron el agravante de alevosía y la constitucionalidad de la pena de reclusión perpetua, argumentando que su cliente "desconocía las intenciones" del autor de los asesinatos.

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires subrayó "diferencias formales insalvables" y el "incumplimiento del requisito de autosuficiencia técnica" en la presentación de la defensa.

En este marco, el TSJ concluyó que la defensa "no se hizo cargo del razonamiento efectuado por la Cámara Nacional de Casación ni demostró que la respuesta a sus planteos haya sido insuficiente o irrazonable".

En septiembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (TOCC) N.º 9 había impuesto la pena máxima a Fernández por su participación en los homicidios de Olivares y Yadón.

Además, en la misma resolución, se impuso una pena de 45 años de reclusión al autor directo de los asesinatos, Juan José Navarro Cádiz, primo de Fernández, quien falleció en septiembre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con la condena?
El TSJ ratificó la condena a prisión perpetua contra Juan Jesús Fernández por el doble homicidio del diputado Olivares y su asesor Yadón.

¿Qué argumentó la defensa?
La defensa cuestionó la alevosía y la validez constitucional de la pena, alegando que Fernández desconocía las intenciones del autor del crimen.

¿Qué dijo el fiscal general?
El fiscal general mencionó diferencias formales insalvables en la presentación de la defensa y el incumplimiento del requisito de autosuficiencia técnica.

¿Cuál fue la pena impuesta a Navarro Cádiz?
Juan José Navarro Cádiz, autor directo de los asesinatos, fue condenado a 45 años de reclusión, aunque falleció en 2023.

¿Cómo se desarrollaron los crímenes?
Olivares y Yadón fueron atacados mientras caminaban, y Fernández facilitó el disparo al bajar la ventanilla del auto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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