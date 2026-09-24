Boca se prepara para enfrentar a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El equipo de Boca Juniors se encuentra afinando los detalles para su próximo encuentro en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, donde se medirá ante Racing Club en Rosario. Luego de un convincente triunfo por 2 a 0 frente a San Lorenzo en el Torneo Clausura, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena planea realizar solo una modificación en la alineación.

La formación titular de Boca está casi confirmada, con una única variante obligada respecto al último partido: Leandro Brey tomará el lugar de Álvaro Montero, quien ha sido convocado para representar a la selección de Colombia en la fecha FIFA.

La alineación que saltará al campo estará compuesta por Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Asimismo, Ayrton Costa avanza en su recuperación tras superar una molestia muscular en el isquiotibial provocada por una lumbalgia y es posible que forme parte de la lista de convocados después de varias semanas de ausencia.

En cuanto a Rodrigo Battaglia, este se encuentra en la etapa final de su recuperación tras haber sido sometido a una cirugía el 2 de febrero debido a una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho. El mediocampista de 35 años, que no ha jugado desde el 7 de diciembre del año pasado, está realizando prácticas de fútbol con el grupo y se espera que reciba el alta médica definitiva esta semana.

A pesar de que Battaglia no estará disponible para el partido en Rosario, su regreso a las convocatorias está previsto para el 4 de octubre, cuando Boca enfrente a Unión en el Torneo Clausura, o posiblemente la semana siguiente contra Instituto.

El retorno de Battaglia es fundamental para el equipo, ya que octubre presenta una agenda apretada que incluye las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, la finalización del torneo local y la posibilidad de un choque en las semifinales de la Copa Argentina, cuya final está programada para el 4 de noviembre.