Lionel Scaloni reflexiona sobre el golpe tras la derrota y su futuro en la Selección argentina

FOTO: Lionel Scaloni habló sobre su futuro en el primer entrenamiento a puertas abiertas de la Selección argentina.

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llevó a cabo su primer entrenamiento a puertas abiertas en la preparación para el amistoso internacional que se llevará a cabo contra Bolivia en Córdoba. Durante esta jornada, Scaloni se refirió a su futuro y manifestó que "no hay novedades" al respecto.

En una conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza, el entrenador fue consultado sobre su posible renovación y respondió: "No hay novedades todavía. Se está hablando con el presidente y todo lo que salga es mentira".

Scaloni también abordó el tema del recambio que se avecina en el equipo nacional y dedicó unas palabras a la despedida de Lionel Messi. Al respecto, comentó que aportó su "granito de arena" para "convencerlo" de que tuviera su partido de despedida en esta ventana de fecha FIFA.

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