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Lionel Scaloni reflexiona sobre el golpe tras la derrota y su futuro en la Selección argentina

La Selección argentina se prepara para el primer amistoso frente a Bolivia el próximo 30 en Córdoba.

24/09/2026 | 13:04Redacción Cadena 3

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Lionel Scaloni habló sobre su futuro en el primer entrenamiento a puertas abiertas de la Selección argentina.

FOTO: Lionel Scaloni habló sobre su futuro en el primer entrenamiento a puertas abiertas de la Selección argentina.

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Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llevó a cabo su primer entrenamiento a puertas abiertas en la preparación para el amistoso internacional que se llevará a cabo contra Bolivia en Córdoba. Durante esta jornada, Scaloni se refirió a su futuro y manifestó que "no hay novedades" al respecto.

En una conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza, el entrenador fue consultado sobre su posible renovación y respondió: "No hay novedades todavía. Se está hablando con el presidente y todo lo que salga es mentira".

Scaloni también abordó el tema del recambio que se avecina en el equipo nacional y dedicó unas palabras a la despedida de Lionel Messi. Al respecto, comentó que aportó su "granito de arena" para "convencerlo" de que tuviera su partido de despedida en esta ventana de fecha FIFA.

Noticia en desarrollo...

Lectura rápida

¿Qué evento se está preparando?
La Selección argentina se prepara para un amistoso contra Bolivia.

¿Quién es el entrenador que habló?
El entrenador es Lionel Scaloni.

¿Cuándo se llevará a cabo el amistoso?
El amistoso está programado para el 30 de septiembre en Córdoba.

¿Qué dijo Scaloni sobre su futuro?
Scaloni indicó que "no hay novedades" sobre su renovación.

¿Qué comentó sobre Messi?
Scaloni mencionó que ayudó a convencer a Messi para su partido de despedida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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